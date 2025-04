LUTO NA IGREJA CATÓLICA

Primeiro papa da América do Sul, Francisco deixa legado de atenção e amor aos pobres

Notícia da morte do papa foi divulgada nesta segunda-feira (21)

Entre suas principais iniciativas, destacam-se a reestruturação das finanças do Vaticano, o combate aos casos de abuso sexual no clero e o compromisso com maior transparência nas decisões da Santa Sé. Além disso, fortaleceu o diálogo entre diferentes religiões e incentivou a inclusão de grupos marginalizados.>

O cardeal Farrell, que anunciou a morte do papa, destacou o legado do pontífice. "Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de Sua Igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino", diz a mensagem.>