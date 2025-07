MUNDO

Israel condena decisão brasileira de respaldar acusação de genocídio em Gaza

Governo brasileiro anunciou que está em fase final para submissão de intervenção formal no processo em curso movido pela África do Sul contra Israel

O Ministério das Relações Exteriores de Israel afirmou que a decisão do governo brasileiro de aderir a uma ação que acusa o país de cometer genocídio na Faixa de Gaza demonstra uma "profunda falha moral" do Brasil. >

"A decisão do Brasil de se juntar à ofensiva jurídica contra Israel na CIJ (Corte Internacional de Justiça), ao mesmo tempo em que se retira da IHRA (Aliança Internacional para a Memória do Holocausto), é uma demonstração de uma profunda falha moral", afirmou o Ministério das Relações Exteriores de Israel em registro na rede social X nesta quinta-feira (25).>

O governo brasileiro anunciou, na quarta-feira (23), que está em fase final para submissão de intervenção formal no processo em curso na Corte Internacional de Justiça, movido pela África do Sul com base na Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio.>