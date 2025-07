CONFLITO

Kim Jong-un convoca soldados da Coreia do Norte a se prepararem 'para guerra real'

Movimentação militar ocorre em paralelo ao crescente envolvimento norte-coreano na guerra da Rússia contra a Ucrânia

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, reforçou nesta semana o tom militarista ao pedir que suas forças armadas estejam preparadas "para uma guerra real a qualquer momento". A declaração foi feita durante uma competição de tiro com unidades de artilharia, segundo informou a imprensa estatal norte-coreana nesta quinta-feira (24). >

Durante o exercício, realizado na quarta-feira, soldados dispararam projéteis em direção ao mar enquanto Kim assistia aos testes com binóculos ao lado de oficiais militares. O local do evento não foi divulgado pelas autoridades do país.>