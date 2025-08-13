Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Famosa rede de varejo fecha as portas após 80 anos de operação

Empresa decretou falência e fechou mais de 800 lojas

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 14:59

Joann Crédito: Reprodução

A famosa e tradicional rede de varejo Joann, conhecida pelos produtos para costura, artesanato e decoração, anunciou que vai fechar as portas após 80 anos de operação.

A empresa fundada em Ohio, referência nacional nos Estados Unidos, decretou falência após admitir a dificuldade de adaptação diante das novas formas de consumo do público.

Joann declara falência e fecha as portas nos Estados Unidos após 80 anos

Joann declara falência e fecha as portas nos Estados Unidos após 80 anos por auto-upload
Joann declara falência e fecha as portas nos Estados Unidos após 80 anos por auto-upload
Joann declara falência e fecha as portas nos Estados Unidos após 80 anos por auto-upload
Joann declara falência e fecha as portas nos Estados Unidos após 80 anos por Reprodução
Joann declara falência e fecha as portas nos Estados Unidos após 80 anos por Reprodução
Joann declara falência e fecha as portas nos Estados Unidos após 80 anos por auto-upload
1 de 6
Joann declara falência e fecha as portas nos Estados Unidos após 80 anos por auto-upload

O grande ponto da crise ocorreu durante a pandemia de Covid-19, que desencadeou uma queda brusca de vendas, sobretudo nas lojas físicas. Uma vez que a loja no ambiente virtual não conseguia atrair mais clientes, os problemas financeiros se intensificaram.

À medida que a Joann tentava enfrentar as dificuldades, a concorrência despontava no comércio online, o que diminuiu as chances de recuperação.

Segundo o jornal USA Today, a empresa entrou com um pedido de recuperação judicial – o segundo em menos de um ano –, após fechar mais de 500 lojas. Na tentativa de reduzir os estoques, a marca ofereceu descontos de até 90% e fechou mais de 800 lojas.

Mais recentes

Imagem - Governo Trump revoga visto de secretário do Ministério da Saúde por causa do Mais Médicos

Governo Trump revoga visto de secretário do Ministério da Saúde por causa do Mais Médicos
Imagem - Zambelli passa mal e recebe atendimento médico durante audiência na Itália

Zambelli passa mal e recebe atendimento médico durante audiência na Itália
Imagem - Ataque de girafa deixa mulher paraplégica e mata filha de 1 ano: ‘Senti um impacto e desmaiei’

Ataque de girafa deixa mulher paraplégica e mata filha de 1 ano: ‘Senti um impacto e desmaiei’

MAIS LIDAS

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
01

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil
02

TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil

Imagem - Cinco signos terão mudanças importantes a partir de 15 de agosto; veja
03

Cinco signos terão mudanças importantes a partir de 15 de agosto; veja

Imagem - Vale Tudo volta a mudar história original e cria nova personagem para reviravolta
04

Vale Tudo volta a mudar história original e cria nova personagem para reviravolta