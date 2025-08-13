Famosa rede de varejo fecha as portas após 80 anos de operação

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Larissa Almeida
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 14:59
A famosa e tradicional rede de varejo Joann, conhecida pelos produtos para costura, artesanato e decoração, anunciou que vai fechar as portas após 80 anos de operação.
A empresa fundada em Ohio, referência nacional nos Estados Unidos, decretou falência após admitir a dificuldade de adaptação diante das novas formas de consumo do público.
O grande ponto da crise ocorreu durante a pandemia de Covid-19, que desencadeou uma queda brusca de vendas, sobretudo nas lojas físicas. Uma vez que a loja no ambiente virtual não conseguia atrair mais clientes, os problemas financeiros se intensificaram.
À medida que a Joann tentava enfrentar as dificuldades, a concorrência despontava no comércio online, o que diminuiu as chances de recuperação.
Segundo o jornal USA Today, a empresa entrou com um pedido de recuperação judicial – o segundo em menos de um ano –, após fechar mais de 500 lojas. Na tentativa de reduzir os estoques, a marca ofereceu descontos de até 90% e fechou mais de 800 lojas.