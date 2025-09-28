Acesse sua conta
Concursos no Judiciário: tribunais abrem editais com salários de até R$ 34 mil

Há vagas para juízes e analistas

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 08:00

Prova concurso público
Prova concurso público Crédito: Jannoon028/Freepik

Para que tem interesse em ingressar carreira no sistema judiciário, há duas opções de concursos públicos com inscrições abertas e edital publicado. São mais de 300 vagas para o nível superior. Os salários chegam a R$ 34 mil. Confira oportunidades:

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) divulgou o edital do concurso para preencher 220 vagas de juiz substituto, com salário de R$ 34.083,14. O documento foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico e consta no site da Fundação Vunesp, organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 340,83, valor que dever ser pago até o dia 16 de outubro, visto que o prazo de inscrições se encerra em 15 de outubro.

Há ainda oportunidades de analista para a macrorregião 1, com sede na capital, para arquiteto e urbanista, biólogo, contador, economista, engenheiro civil, engenheiro da computação, geógrafo, geólogo, médico veterinário e pedagogo. Para as macrorregiões 2, 3 e 4, são oferecidas opções para engenheiro agrônomo em Piracicaba, engenheiro de segurança do trabalho em Campinas e engenheiro de tráfego em Bauru. O salário para o cargo de analista é de R$ 18 mil. Somados, os benefícios podem chegar a mais de R$ 4,6 mil. Neste edital, as inscrições se encerram no dia 7 de outubro. 

Veja mais informações sobre o concurso do Tribunal de Justiç a de São Paulo com vagas para analista

Veja mais detalhes por Reprodução
Veja mais detalhes por Reprodução

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJ-RN) também publicou edital para concurso público de cartórios, com 89 vagas no Foro Extrajudicial do estado, sendo 59 por provimento e 30 por remoção, com reserva para pessoas com deficiência e candidatos autodeclarados pretos e pardos. As inscrições estarão abertas entre 10 de novembro a 9 de dezembro de 2025, e devem ser realizadas pelo site da banca FGV Conhecimento. A taxa de inscrição é de R$ 450,00, com possibilidade de isenção.

Emprego Concurso

