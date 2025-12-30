Acesse sua conta
900 vagas e salários de R$ 11,6 mil: saiba tudo sobre o concurso da Telebras

Inscrições podem ser realizadas até esta sexta-feira (2)

  Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 06:00

Prova de concurso público
Prova de concurso público

A empresa Telecomunicações Brasileiras (Telebras) está com inscrições abertas para um concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para 15 cargos, com o total de 930 vagas. As candidaturas podem ser realizadas até às 18h do dia 2 de janeiro. Os salários são de R$ 11,6 mil e as jornadas semanais são de 40 horas.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). A taxa de inscrição é de R$ 130.

Vagas e salários

Veja vagas do concurso da Telebras

Etapas e prazos

O processo seletivo conta com três etapas. A primeira e a segunda, de caráter classificatório e eliminatório, consistem nas provas objetiva e discursiva para todos os cargos, prevista para o dia 8 de fevereiro de 2026.

A terceira etapa, de caráter classificatório, será a prova de títulos, que será realizada para todos os candidatos classificados na prova objetiva. O período de envio dos documentos referentes à prova de títulos, bem como às etapas finais ainda não foram divulgados.

As provas poderão ser feitas em Brasília e no Rio de Janeiro.

O processo seletivo terá validade de dois anos, contado a partir da data da publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período. 

Veja o edital completo.

