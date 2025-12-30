900 vagas e salários de R$ 11,6 mil: saiba tudo sobre o concurso da Telebras

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 06:00
A empresa Telecomunicações Brasileiras (Telebras) está com inscrições abertas para um concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para 15 cargos, com o total de 930 vagas. As candidaturas podem ser realizadas até às 18h do dia 2 de janeiro. Os salários são de R$ 11,6 mil e as jornadas semanais são de 40 horas.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). A taxa de inscrição é de R$ 130.
Veja vagas do concurso da Telebras
O processo seletivo conta com três etapas. A primeira e a segunda, de caráter classificatório e eliminatório, consistem nas provas objetiva e discursiva para todos os cargos, prevista para o dia 8 de fevereiro de 2026.
A terceira etapa, de caráter classificatório, será a prova de títulos, que será realizada para todos os candidatos classificados na prova objetiva. O período de envio dos documentos referentes à prova de títulos, bem como às etapas finais ainda não foram divulgados.
As provas poderão ser feitas em Brasília e no Rio de Janeiro.
O processo seletivo terá validade de dois anos, contado a partir da data da publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período.