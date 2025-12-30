CONFIRA VAGAS

900 vagas e salários de R$ 11,6 mil: saiba tudo sobre o concurso da Telebras

Inscrições podem ser realizadas até esta sexta-feira (2)

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 06:00

Prova de concurso público Crédito: Freepik

A empresa Telecomunicações Brasileiras (Telebras) está com inscrições abertas para um concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para 15 cargos, com o total de 930 vagas. As candidaturas podem ser realizadas até às 18h do dia 2 de janeiro. Os salários são de R$ 11,6 mil e as jornadas semanais são de 40 horas.

Vagas e salários

Veja vagas do concurso da Telebras 1 de 6

Etapas e prazos

O processo seletivo conta com três etapas. A primeira e a segunda, de caráter classificatório e eliminatório, consistem nas provas objetiva e discursiva para todos os cargos, prevista para o dia 8 de fevereiro de 2026.

A terceira etapa, de caráter classificatório, será a prova de títulos, que será realizada para todos os candidatos classificados na prova objetiva. O período de envio dos documentos referentes à prova de títulos, bem como às etapas finais ainda não foram divulgados.

As provas poderão ser feitas em Brasília e no Rio de Janeiro.