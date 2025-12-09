Acesse sua conta
Prefeitura oferece vagas com salários de R$ 7 mil em concurso

Inscrições podem ser realizadas até esta quarta-feira (10)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 06:00

São José do Cedro
São José do Cedro Crédito: Reprodução/ Prefeitura de São José do Cedro

A prefeitura de São José do Cedro, no estado de Santa Catarina, está encerrando inscrições para o concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para quatro cargos. As candidaturas podem ser realizadas até esta quarta-feira (10). Os salários chegam a R$ 7,1 mil. As jornadas variam entre 30 e 40 horas semanais. As oportunidades são para as áreas da Saúde e Educação.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, a Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina (Ameosc). A taxa de inscrição é de R$120,00, paga vagas de nível médio e R$ 150,00 para cargos de nível superior.

Vagas e salários

Veja vagas disponíveis no concurso da prefeitura de São José do Cedro

Veja as vagas por Reprodução
Veja as vagas por Reprodução
Veja as vagas por Reprodução
Veja as vagas por Reprodução
1 de 4
Veja as vagas por Reprodução

Etapas e prazos

Envio dos documentos para a Prova de Títulos deve ser realizado até esta quarta-feira (10). As provas objetivas serão aplicadas no dia 21 de dezembro. O processo seletivo terá validade de dois anos, contados a partir da data da publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração. O resultado será publicado no dia 16 de janeiro de 2026.

Veja o edital completo.

Tags:

Vagas Concurso Concursos Concurso Público Empregos

