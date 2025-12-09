ÚLTIMOS DIAS

Prefeitura oferece vagas com salários de R$ 7 mil em concurso

Inscrições podem ser realizadas até esta quarta-feira (10)

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 06:00

São José do Cedro Crédito: Reprodução/ Prefeitura de São José do Cedro

A prefeitura de São José do Cedro, no estado de Santa Catarina, está encerrando inscrições para o concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para quatro cargos. As candidaturas podem ser realizadas até esta quarta-feira (10). Os salários chegam a R$ 7,1 mil. As jornadas variam entre 30 e 40 horas semanais. As oportunidades são para as áreas da Saúde e Educação.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, a Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina (Ameosc). A taxa de inscrição é de R$120,00, paga vagas de nível médio e R$ 150,00 para cargos de nível superior.

Vagas e salários

Etapas e prazos