Prefeitura oferece vagas com salários de R$ 7 mil em concurso

Elaine Sanoli
Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 06:00
A prefeitura de São José do Cedro, no estado de Santa Catarina, está encerrando inscrições para o concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para quatro cargos. As candidaturas podem ser realizadas até esta quarta-feira (10). Os salários chegam a R$ 7,1 mil. As jornadas variam entre 30 e 40 horas semanais. As oportunidades são para as áreas da Saúde e Educação.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, a Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina (Ameosc). A taxa de inscrição é de R$120,00, paga vagas de nível médio e R$ 150,00 para cargos de nível superior.
Veja vagas disponíveis no concurso da prefeitura de São José do Cedro
Envio dos documentos para a Prova de Títulos deve ser realizado até esta quarta-feira (10). As provas objetivas serão aplicadas no dia 21 de dezembro. O processo seletivo terá validade de dois anos, contados a partir da data da publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração. O resultado será publicado no dia 16 de janeiro de 2026.