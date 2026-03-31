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Rede de supermercados fecha unidade em Salvador nesta terça (31) com promoções

Loja está localizada na Avenida ACM

Esther Morais

Publicado em 31 de março de 2026 às 10:42

Imagem ilustrativa do GBarbosa Crédito: Reprodução/GBarbosa

A rede GBarbosa encerra, nesta terça-feira (31), as atividades do Hiper Iguatemi, localizado na Avenida Antônio Carlos Magalhães, em Salvador. No último dia de funcionamento, a unidade oferece diversas promoções e ofertas aos clientes. O fechamento já havia sido anunciado na semana passada.

Em nota, a empresa informou que a decisão faz parte de uma estratégia de adequação do portfólio de lojas ao mercado local. “A decisão está alinhada à estratégia da empresa de adequar o portfólio de lojas ao mercado local, e a equipe será direcionada para outras unidades”, afirmou.

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