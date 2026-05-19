SORTE GRANDE!

Quina de R$ 11 milhões faz cinco sortudos na Bahia; veja resultado

Bilhetes tiveram quatro acertos dos cinco números sorteados

Elaine Sanoli

Publicado em 19 de maio de 2026 às 23:54

Quina Crédito: Shutterstock

Cinco apostas da Bahia tiram a sorte grande e faturaram prêmio no concurso nº 7029 da Quina, da Caixa Econômica Federal. Os apostadores acertaram quatro dos cinco números sorteados e ganharam mais de R$ 30 mil na noite desta terça-feira (19).



O primeiro bilhete foi registrado na Loteria Trancoso da Sorte, na cidade de Porto Seguro, no sul da Bahia. Trata-se de um bolão com duas cotas e cinco números apostados.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

A segunda aposta foi registrada em Salvador, por meio dos canais eletrônicos da Caixa. A terceira também é da capital baiana e saiu para a TUC Comércio e Serviços Lotéricos. Ambas são apostas simples.

A quarta aposta vencedora é da cidade de Sitio do Mato, no Vale São-Franciscano da Bahia, registrada na Lotérica Majestosa. A quinta aposta é de Teixeira de Freitas, no sul do estado, feita pela lotérica Ponto dos Sonhos.

Cada um dos vencedores levou R$ 6.174,91, totalizando R$ 30.874,70 em prêmios para a Bahia.

Os números sorteados foram: 13-14-17-20-59. A estimativa de prêmio para o próximo sorteio, desta quarta-feira (19), é de R$ 13,5 milhões.

Como jogar?

Para vencer, é preciso marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.