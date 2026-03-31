FAST FOOD

McDonald’s inaugura primeira unidade no Oeste da Bahia; saiba onde

Restaurante também tem serviço de Drive-Thru



Esther Morais

Alô Alô Bahia

Publicado em 31 de março de 2026 às 07:44

McDonald’s inaugura primeira unidade no Oeste da Bahia; saiba onde Crédito: Divulgação

Os moradores do Oeste baiano não precisam mais viajar cerca de 600 km para consumir produtos do McDonald’s, porque a Arcos Dorados inaugurou sua primeira unidade na região, no município de Barreiras. O restaurante está localizado na Avenida Antônio Carlos Magalhães, no bairro Novo Horizonte, em um terreno do empresário Silvanir Rodrigues Porto.

Segundo Daniel Barbosa, vice-presidente de Operações da Arcos Dorados, a chegada da unidade vai além da expansão comercial. “Queremos ser parceiros da região, oferecendo formação profissional e plano de carreira para jovens que buscam crescer sem precisar sair da cidade”, afirmou.

A inauguração também representa impacto na economia local. Ao todo, foram gerados 25 empregos diretos, sendo seis destinados ao primeiro emprego, com foco na inserção de jovens no mercado de trabalho.

O restaurante oferece diferentes formas de atendimento, como totens de autoatendimento, pedidos no balcão e pelo aplicativo, com a opção “Peça e Retire”, além do serviço de Drive-Thru.

Serviço

Endereço: Avenida Antônio Carlos Magalhães, 2074, Novo Horizonte, Barreiras

Funcionamento:

Domingo a quinta, das 11h às 0h