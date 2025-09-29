Adolescente encontrada no porta-malas de rapper estava morta havia semanas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 29 de setembro de 2025 às 14:47
A polícia de Los Angeles investiga a morte de Celeste Rivas, adolescente cujo corpo foi localizado dentro do carro do cantor D4vd, nome artístico de David Burke.
Segundo as autoridades, a morte de Celeste ocorreu semanas antes da descoberta. "Sabemos que o Tesla passou semanas estacionado no local antes de ser guinchado, então é muito provável que Celeste Rivas Hernandez tenha sido morta várias semanas antes", afirmou à revista People Scot M. Williams, capitão da polícia local.
D4vd e Celeste Rivas
D4vd ainda não foi acusado ou formalmente indiciado. Até o momento, a única certeza da polícia é que Celeste morreu e que "alguém colocou o corpo dela no porta-malas dianteiro do Tesla de David Burke". A causa do falecimento ainda não foi determinada e, enquanto a autópsia não for concluída, não é possível afirmar se houve algum outro crime além da ocultação do cadáver.
O corpo da adolescente foi encontrado no dia 8 de setembro. De acordo com os policiais, estava envolto em um saco dentro do porta-malas dianteiro do veículo, e a descoberta aconteceu após denúncia de um forte odor vindo do carro.
A mãe de Celeste revelou que a filha tinha um namorado chamado "David" e, em entrevista ao TMZ, comentou que Celeste e D4vd possuíam a mesma tatuagem de "Shhh..." no dedo indicador.
Após a identificação do corpo, D4vd cancelou uma apresentação marcada para 29 de setembro em Seattle. Um representante do músico disse que ele está cooperando plenamente com as autoridades, apesar de estar em turnê.
O cantor é uma das atrações confirmadas para o Lollapalooza Brasil 2026, que ocorrerá nos dias 20, 21 e 22 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Até então, a vinda dele não foi cancelada.