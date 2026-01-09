RANKING

Saiba quais são os 10 países mais perigosos do mundo para visitar

Estudo da Organização das Nações Unidas (ONU) indica países menos seguros para visitas

Millena Marques

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 11:02

Jamaica lidera lista Crédito: Ryan Richter | Shutterstock

Planejar as férias dos sonhos costuma passar por cenários paradisíacos e custos que cabem no bolso. Mas, cada vez mais, a segurança entrou de vez no roteiro de preocupações dos turistas. Em um mundo conectado e com fluxo intenso de viajantes, avaliar os riscos do destino deixou de ser detalhe para se tornar decisão central.

Um estudo recente do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), baseado em dados consolidados, traçou um mapa global de países onde as taxas de homicídios e a atuação de gangues acendem um sinal de alerta para visitantes.

O ranking escancara um contraste incômodo: entre os locais listados estão destinos famosos por praias de águas cristalinas e paisagens de cartão-postal, mas que enfrentam crises graves relacionadas ao narcotráfico e ao crime organizado.