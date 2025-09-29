MUNDO

Cineasta brasileira desaparece após ser detida pela imigração dos EUA

Bárbara Marques foi presa durante reunião sobre seu Green Card e está incomunicável

Wendel de Novais

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 12:23

Bárbara Marques está em um local desconhecido por familiares Crédito: Reprodução

Uma cineasta brasileira identificada como Bárbara Marques, que mora em Los Angeles, desapareceu após ser detida por autoridades de imigração dos Estados Unidos em uma reunião agendada pelo Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA. Bárbara, que é casada com um norte-americano, foi de voluntariamente para o encontro por conta do processo para obtenção do Green Card.

A reunião aconteceu há mais de uma semana e, segundo o seu marido, Tucker May, a cineasta não foi mais vista e não há mais informações do seu paradeiro. Pelas redes sociais, May afirmou que, no final do encontro, depois de autoridades terem afirmado que o encontro tinha sido bem-sucedido para obtenção do green card, Bárbara foi separada do advogado.

“O policial usou a desculpa de uma copiadora quebrada para induzi-la a se afastar do nosso advogado. Uma vez separada de seu advogado, ela foi presa. O motivo de sua detenção foi uma data perdida para o tribunal em 2019, da qual minha esposa nunca foi notificada”, escreveu Tucker, afirmando que trabalhado com advogados desde então para corrigir a situação.

Ainda no seu post, May denunciou que Bárbara desapareceu após transferência. “Na noite passada [sábado], ela foi levada da unidade de Adelanto para um destino não revelado, apesar de nosso advogado ter entrado com uma ordem de restrição temporária para impedir que isso acontecesse. Eles podem estar enviando-a para qualquer lugar do mundo e não temos como saber”, afirmou o norte-americano.