Quem era a cientista brasileira que morreu atropelada em faixa de pedestre em Portugal

Família arrecada R$ 120 mil para traslado

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 16:47

A brasileira Flávia Vasconcelos foi atropelada na faixa de pedestres em Lisboa, Portugal Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A pesquisadora brasileira Flávia Vasconcelos de Mello, que fazia pós-doutorado em Portugal, morreu atropelada por um carro em Lisboa na quinta-feira (25). O site português Público informou que o acidente ocorreu na rua Snu Abecassis, na região do Lumiar, quando a cientista atravessava a faixa de pedestres.

Uma testemunha disse que dois médicos que moram na região tentaram socorrer a jovem. Uma ambulância foi chamada, e a equipe tentou reanimar Flávia, mas não conseguiu.

Amigos e familiares organizaram uma "vaquinha" online e arrecadaram R$ 122 mil para custear o traslado do corpo. O valor, segundo os idealizadores, ajudará a pagar as passagens aéreas das irmãs e dos pais de Flávia para acompanhar os trâmites legais e o transporte da cientista de volta ao Brasil. A expectativa é que o velório aconteça no Rio de Janeiro.

Quem era Flávia  Vasconcelos de Mello?

Flávia fez graduação em Ciências Biológicas e concluiu mestrado e doutorado em Ecologia, todos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Segundo o currículo Lattes, ela fazia pós-doutorado no Instituto Português do Mar e Atmosfera, pelo Centro de Ciências do Mar e do Meio Ambiente (Mare), em Lisboa.

O Mare divulgou uma nota de pesar em que lamenta a morte da pesquisadora. "A sua dedicação, competência e espírito colaborativo marcaram profundamente colegas e estudantes, deixando um legado de ciência e amizade que permanecerá entre nós. Será sempre lembrada por sua energia contagiante, pela alegria de viver e pelo humor inconfundível."

Yago Bezerra, namorado de Flávia e com quem a cientista morava, publicou homenagens em seu perfil no Instagram. "Muito obrigado por cada segundo que vivi com você, você me ensinou tudo. Só esqueceu de me ensinar a ficar sem você", escreveu.

