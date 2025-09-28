Acesse sua conta
Criança autista morre esmagada pela própria cama; pais são investigados

Investigações indicam que a criança ficou entre 10 e 12 horas sem supervisão

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 15:30

Heather Cross e Darcy Cross foram presos
Heather Cross e Darcy Cross foram presos Crédito: Reprodução

Um casal é investigado pela morte da filha de 10 anos. A criança, que era autista, morreu esmagada pela própria cama. Ela teria ficado horas sozinha, sem a supervisão dos pais, que foram presos. 

O caso ocorreu em Minnesota, nos Estados Unidos. A menina foi encontrada dentro de um dos quartos da casa da família, enquanto a mãe tentava reanimá-la com massagem cardíaca, segundo informações do Extra. A vítima ficou com a cabeça presa em uma estrutura de metal da cama.

As investigações indicam que as duas filhas do casal, que, segundo a mãe, eram autistas, ficaram sozinhas em casa, sem supervisão, entre 10 e 12 horas seguidas. Em depoimento à polícia, os pais afirmaram que verificavam as crianças a cada duas horas.

A mãe, Heather Cross, de 49 anos, disse que havia dado comida e remédios para a filha entre 4h e 6h e depois afirmou ter ouvido as meninas brincando no quarto por volta das 9h. O pai, Darcy Cross, de 57 anos, declarou que saiu para cortar a grama por volta do meio-dia e retornou quatro horas e meia depois, quando a menina já estava morta.

Mensagens encontradas no celular da mulher indicam que os dois sabiam que a cama estava quebrada dias antes do ocorrido.

O casal é investigado por homicídio culposo. A segunda filha foi encaminhada ao serviço social local. Os dois devem passar por audiência na próxima quarta-feira (1º).

