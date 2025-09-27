ACIDENTE

Brasileira morre atropelada em faixa de pedestres de Portugal; vaquinha supera R$ 120 mil

Amigos e familiares conseguiram superar a meta de arrecadação para trazer o corpo ao Brasil

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 17:11

A brasileira Flávia Vasconcelos foi atropelada na faixa de pedestres em Lisboa, Portugal Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma tragédia abalou a comunidade brasileira em Portugal e no Rio de Janeiro. A bióloga Flávia Vasconcelos, de 36 anos, morreu na última quinta-feira (25) após ser atropelada enquanto atravessava uma faixa de pedestres em Lisboa. O acidente aconteceu em uma via sinalizada, segundo informações do Ministério da Administração Interna português.

A notícia da morte gerou enorme comoção entre familiares, amigos e colegas de profissão. Para conseguir trazer o corpo de volta ao Brasil e custear as despesas do traslado, além das passagens dos pais e irmãs até Portugal, foi organizada uma vaquinha online.

O objetivo inicial era arrecadar R$ 100 mil, mas em poucos dias mais de 930 pessoas contribuíram e o valor superou a meta, chegando a R$ 120.885,26. A iniciativa, criada por Priscila Rodrigues Justo, amiga de Flávia, já foi encerrada. “Em nome da família, agradecemos profundamente cada gesto de solidariedade. O apoio nos trouxe conforto em meio a tanta dor”, declarou Priscila nas redes sociais.

Quem era Flávia Vasconcelos

Natural do Rio de Janeiro, Flávia era bióloga, cientista e doutora em ecologia. Em suas redes sociais, se apresentava como apaixonada por viagens e se orgulhava de já ter conhecido 50 países.

Brasileira é atropelada na faixa de pedestres em Portugal 1 de 8

Poucos dias antes do acidente, ela compartilhou registros de uma viagem à Costa Vicentina, em Portugal, ao lado do companheiro, Yago Bezerra. Devastado, ele publicou mensagens emocionadas após a morte da namorada: “Perdi a pessoa que sentia o prazer de me fazer feliz. Estou sem chão, só queria que tudo isso fosse um pesadelo”.

Em outra publicação, Yago escreveu: “Eu vou sentir sua falta pelo resto da minha vida, e nada apagará o que nós vivemos. Estou completamente perdido”.