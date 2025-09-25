Acesse sua conta
'Missão Faxina': modelo transforma lares e ajuda pessoas com depressão em reality da HBO

Programa estreia nesta quinta-feira (25) na HBO Max e Discovery

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 09:16

Ellen Milgrau faxina a casa de pessoas com problemas de saúde mental
Ellen Milgrau faxina a casa de pessoas com problemas de saúde mental Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital e modelo Ellen Milgrau estreia nesta quinta-feira (25) o reality show Missão Faxina na HBO Max e no Discovery Home & Health. Inspirada em vídeos que viralizaram nas redes sociais, Ellen passa a levar seu projeto para a televisão, ajudando pessoas que enfrentam depressão ou dificuldades de organização em casa.

A ideia surgiu quando ela gravou a limpeza da casa de um amigo que não conseguia cuidar do próprio lar devido à depressão. O conteúdo chamou atenção, recebeu milhões de visualizações e logo se transformou em uma série, agora adaptada para a TV, com episódios de transformação que unem cuidado emocional e faxina intensa.

No programa, Ellen conversa com os participantes, que podem se inscrever por conta própria ou serem indicados por familiares. Com a ajuda de três “faxiners”, ela encara a limpeza de locais tomados por lixo, bagunça e até animais como ratos, baratas e larvas. Além da organização física, os participantes recebem apoio de psicólogos e advogados durante o período de gravação, tornando o processo uma experiência de cuidado completo.

“É importante que a pessoa queira essa mudança. Não é uma intervenção forçada, mas uma oportunidade para ela refletir e iniciar uma transformação de vida”, explica Ellen. A apresentadora também revela que, por já lidar com depressão há mais de dez anos, consegue se colocar no lugar dos participantes e oferecer um olhar empático.

Segundo a produtora executiva Luciana Pires, os momentos mais emocionantes são quando os participantes veem suas casas transformadas. “Chorei em todas as gravações. É gratificante acompanhar a reação deles e perceber o impacto que a organização tem na vida e na autoestima de cada um”, conta.

O reality Missão Faxina terá dez episódios, mostrando não apenas a limpeza das casas, mas também as mudanças nas rotinas, nas relações familiares e no bem-estar emocional dos participantes. Combinando humor, dedicação e empatia, o programa propõe uma abordagem inédita sobre como a organização do lar pode influenciar a saúde mental.

