Ex-affair de Neymar provoca Bruna Biancardi em meio a polêmica com Virginia Fonseca

Fernanda Campos resgatou história de 2023 e cutucou a esposa do jogador após desentendimento nas redes sociais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 11:20

Ex-affair de Neymar, Fernanda Campos provoca Bruna Biancardi em meio a polêmica com Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A troca de farpas entre Bruna Biancardi e Virginia Fonseca ganhou um novo capítulo na última segunda-feira (22). Isso porque Fernanda Campos, influenciadora de conteúdo adulto e apontada como ex-affair de Neymar Jr., decidiu se manifestar nas redes sociais e alfinetar a atual esposa do jogador.

“Vendo esse debate de ligação, mas lembrando que [Bruna] nem se incomodou de [Neymar] usar roupa repetida depois de sair do date comigo”, disparou Fernanda, relembrando o encontro polêmico que teve com o atleta em 2023.

A provocação surgiu horas depois de Bruna Biancardi, de 31 anos, reagir a declarações de Virginia Fonseca, de 26, sobre uma ligação feita para Neymar. Irritada, Bruna usou o Instagram para criticar a influenciadora: “postura e educação não se compram”. A ligação, feita durante a madrugada, teria sido motivada por assuntos de negócios, mas acabou gerando atrito público.

O caso Fernanda Campos e Neymar

O episódio envolvendo Neymar e Fernanda Campos veio à tona em junho de 2023, quando o jogador ainda namorava Bruna Biancardi, grávida da filha do casal, Mavie, que nasceu em outubro daquele ano.

Na época, Fernanda revelou que o encontro aconteceu em um apartamento em São Paulo, justamente na véspera do Dia dos Namorados. A repercussão foi imediata e levou o craque a se desculpar publicamente.

“Errei. Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos”, escreveu Neymar em uma carta aberta publicada no Instagram. Apesar da crise, o relacionamento com Bruna sobreviveu e os dois reataram no início de 2024, oficializando a união meses depois.