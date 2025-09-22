Acesse sua conta
Donatella Versace surge com 'novo rosto' e gera polêmica; confira antes e depois

Estilista de 70 anos publicou fotos com rosto rejuvenescido, mas seguidores apontam uso de edição

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 07:43

Donatella Versace
Donatella Versace Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A empresária e estilista Donatella Versace, de 70 anos, voltou a movimentar as redes sociais após compartilhar cliques recentes exibindo um visual renovado. Nas imagens, descritas por ela como feitas em um “crepúsculo de verão”, a italiana aparece com a pele mais 'lisa' e traços mais suaves, contrastando com a aparência marcada que chamou atenção ao longo das décadas.

A mudança gerou uma onda de comentários e especulações sobre possíveis procedimentos estéticos. Embora Donatella nunca tenha admitido intervenções além do Botox, especialistas em estética afirmam que o novo visual poderia estar ligado à dissolução de preenchimentos, lifting facial ou até técnicas modernas como microagulhamento por radiofrequência. No entanto, também não está descartado o envelhecimento natural ou mesmo o uso de recursos digitais.

Anastasia Koles, enfermeira estética avançada, destacou que “é impossível confirmar quais procedimentos foram realizados sem uma avaliação presencial”. A profissional ainda lembrou que celebridades como Lindsay Lohan, Emma Stone e Anitta seguem a tendência de apostar em procedimentos discretos e quase imperceptíveis.

Donatella Versace

Donatella Versace em março de 2024 por Reprodução/Getty Images
Donatella Versace por Reprodução/Redes Sociais
A empresária e estilista Donatella Versace chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar uma foto com seu novo visual por Reprodução/Instagram
Donatella Versace por Reprodução/Instagram
Antes e depois: Donatella Versace surpreende com novo visual por Reprodução/Instagram
A empresária e estilista Donatella Versace por Reprodução/Instagram
Donatella Versace impressiona com transformação no rosto em novas fotos por Reprodução/Instagram
Donatella Versace visita abrigo de animais por Reprodução/Instagram
Donatella Versace visita abrigo de animais por Reprodução/Instagram
Donatella Versace visita abrigo de animais por Reprodução/Instagram
Donatella Versace visita abrigo de animais por Reprodução/Instagram
1 de 11
Donatella Versace em março de 2024 por Reprodução/Getty Images

Após o burburinho, a estilista publicou na manhã da útima terça-feira (17) novas fotos durante uma visita a um abrigo de animais no Reino Unido. Nos registros, aparece interagindo com cães e gatos resgatados e posando ao lado de funcionários da instituição. “Estou ajudando a organização com muito orgulho. Eles fazem um trabalho incrível com os animais”, escreveu Donatella.

Apesar da grande repercussão sobre sua aparência, veículos internacionais alertaram que a diferença notada em seu rosto pode ter sido resultado do uso de programas de edição, e que a estilista mantém praticamente a mesma aparência de sempre. Ainda assim, o suposto “antes e depois” de Donatella Versace continua gerando comentários entre fãs e críticos.

Donatella Versace

