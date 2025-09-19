FAMOSOS

Nasce Bento, primeiro filho de Carol Peixinho e Thiaguinho; confira detalhes

Ex-BBB e cantor anunciaram a chegada do bebê nesta sexta (19)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 13:33

Nasce primeiro filho de Carol Peixinho e Thiaguinho Crédito: Reprodução/@estudio_thalitacastanha

Chegou ao mundo, na madrugada desta sexta-feira (19), o primeiro filho de Carol Peixinho e Thiaguinho. O pequeno Bento nasceu à 00h22 na maternidade ProMatre, em São Paulo, trazendo ainda mais alegria para a família.

O anúncio foi feito pelos próprios artistas em suas redes sociais: “Oi, gente! Cheguei! Sou eu, Bento! Nasci na madrugada do dia 19/09, às 00h22, trazendo comigo muito amor, luz e alegria! Mamãe e eu estamos bem, e papai está radiante de felicidade!”, dizia a publicação.

A postagem emocionou fãs e famosos e alcançou mais de meio milhão de curtidas em apenas meia hora, além de milhares de comentários parabenizando o casal.

Carol, de 40 anos, e Thiaguinho, de 42, vivem juntos desde 2021 e anunciaram a gravidez em março deste ano. “Nosso amor transbordou e agora somos três!”, escreveram na época. A ex-BBB contou que descobriu a gestação após notar mudanças no sono e, ao longo dos meses, compartilhou momentos da rotina adaptada, sempre cuidando da saúde e do bebê.

Durante a gravidez, Carol revelou que se sentiu ainda mais motivada a cuidar de si. “Tenho zero enjoo, não tive desejos ou apetite descontrolado. O que mais sinto é sono, principalmente depois do almoço”, relatou em entrevista anterior.

Thiaguinho, que já foi casado com a atriz Fernanda Souza, vive agora uma nova fase ao lado de Carol. Amigos próximos destacam que o cantor está “radiante e emocionado” com a chegada do primogênito.