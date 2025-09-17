Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O mistério acabou! Jéssica Senra volta à TV Bahia com novo programa; confira

A atração estreia em outubro e dará visibilidade à força feminina em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 15:52

Jéssica Senra
Jéssica Senra Crédito: Reprodução

A TV Bahia estreia, no dia 4 de outubro, o programa especial “Elas Comandam”, apresentado pela jornalista Jéssica Senra. A atração vai ao ar aos sábados, logo após o Mosaico Baiano, e promete destacar a potência das mulheres empreendedoras de Salvador, que estão transformando suas comunidades por meio da criatividade, da resiliência e do trabalho coletivo.

A primeira temporada será dedicada às trajetórias de empreendedoras de bairros como São Cristóvão, Uruguai, Saúde e Engenho Velho da Federação, em áreas como gastronomia, beleza e serviços. O público acompanhará histórias de mulheres que, com coragem e inovação, transformaram desafios em oportunidades de negócio.

Leia mais

Imagem - Owen Cooper faz história e se torna o mais jovem vencedor do Emmy

Owen Cooper faz história e se torna o mais jovem vencedor do Emmy

Imagem - Lavagem de La Madeleine leva energia da Bahia às ruas de Paris

Lavagem de La Madeleine leva energia da Bahia às ruas de Paris

Imagem - Segredo de Odete em 'Vale Tudo' coloca vilã em perigo após descoberta de César

Segredo de Odete em 'Vale Tudo' coloca vilã em perigo após descoberta de César

Além da condução de Jéssica, o programa contará com a participação da mentora, consultora e investidora Monique Evelle, que trará dicas práticas e estratégicas para quem deseja estruturar sua marca e empreender com propósito.

De volta à TV Bahia, Jéssica Senra destacou a importância da iniciativa: “O ‘Elas Comandam’ será um programa para toda a família, com histórias que inspiram, empoderam e nos lembram da força das mulheres baianas”, afirma.

Jéssica Senra

Jéssica Senra por Reprodução
Jéssica Senra por Reprodução
Jéssica Senra por Reprodução
Jéssica Senra comandou o BMD até dezembro de 2024 por Reprodução / Redes Sociais
Jéssica Senra por Samir Sá e Anderson Sampaio - Crooma Imagem
Jéssica Senra por Samir Sá e Anderson Sampaio - Crooma Imagem
Jéssica Senra por Samir Sá e Anderson Sampaio - Crooma Imagem
Jéssica Senra por Samir Sá e Anderson Sampaio - Crooma Imagem
Jessica Senra por Reprodução/Instagram
Vanderson Nascimento e Jessica Senra por Reprodução
Jessica Senra ficou à frente do BMD por seis anos por Divulgação
Ayres Rocha apresentando o JN em 2019 ao lado de Jéssica Senra por Reprodução
Jéssica Senra por Redes sociais
1 de 13
Jéssica Senra por Reprodução

O episódio de estreia apresentará a trajetória de Dona Rosa Sacramento (65 anos) e Roberta Sacramento (43 anos), mãe e filha que comandam um restaurante no bairro da Saúde. O negócio surgiu de forma inesperada após um Carnaval, quando Dona Rosa preparou uma feijoada que conquistou amigos e acabou se transformando na base de um espaço gastronômico voltado para afeto, acolhimento e aquilombamento.

Ao longo da temporada, o público também conhecerá histórias como a da confeiteira Adriele Borges, da lavadeira Vanessa dos Santos e da megarista Marileide Portela, exemplos de superação, coragem e criatividade.

Leia mais

Imagem - 6 dicas para deixar a sua casa perfeita para a primavera

6 dicas para deixar a sua casa perfeita para a primavera

Imagem - 7 raças de cachorro com aparência de filhote

7 raças de cachorro com aparência de filhote

Imagem - Veja alimentos e bebidas que ajudam a aumentar a energia

Veja alimentos e bebidas que ajudam a aumentar a energia

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Jéssica Senra faz tatuagem em homenagem à Bahia e surpreende seguidores

Jéssica Senra está de volta à TV Bahia com novo programa; saiba mais

Jéssica Senra relata assédio de ex-candidato a prefeito de Salvador: 'Completamente desagradável'

Jéssica Senra participa de programa ao vivo

Jéssica Senra escreve carta emocionante após morte do ex-namorado Daniel Keller: 'Foi luz e amor em minha vida'

Mais recentes

Imagem - Katy Perry envia mensagem para fã que perdeu a mãe e emociona; veja

Katy Perry envia mensagem para fã que perdeu a mãe e emociona; veja
Imagem - 5 artistas baianos estão entre os indicados ao Grammy Latino 2025; confira

5 artistas baianos estão entre os indicados ao Grammy Latino 2025; confira
Imagem - Carlinhos de Jesus detalha luta contra doença autoimune que fez ele parar em cadeira de rodas

Carlinhos de Jesus detalha luta contra doença autoimune que fez ele parar em cadeira de rodas

MAIS LIDAS

Imagem - Ex-presidente Jair Bolsonaro recebe diagnóstico de câncer
01

Ex-presidente Jair Bolsonaro recebe diagnóstico de câncer

Imagem - Moraes manda executar pena de baiana que pichou 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça
02

Moraes manda executar pena de baiana que pichou 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça

Imagem - Bahia receberá benefício milionário em novo programa da Fifa
03

Bahia receberá benefício milionário em novo programa da Fifa

Imagem - Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo
04

Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo