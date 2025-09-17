TELEVISÃO

O mistério acabou! Jéssica Senra volta à TV Bahia com novo programa; confira

A atração estreia em outubro e dará visibilidade à força feminina em Salvador

17 de setembro de 2025

A TV Bahia estreia, no dia 4 de outubro, o programa especial “Elas Comandam”, apresentado pela jornalista Jéssica Senra. A atração vai ao ar aos sábados, logo após o Mosaico Baiano, e promete destacar a potência das mulheres empreendedoras de Salvador, que estão transformando suas comunidades por meio da criatividade, da resiliência e do trabalho coletivo.

A primeira temporada será dedicada às trajetórias de empreendedoras de bairros como São Cristóvão, Uruguai, Saúde e Engenho Velho da Federação, em áreas como gastronomia, beleza e serviços. O público acompanhará histórias de mulheres que, com coragem e inovação, transformaram desafios em oportunidades de negócio.

Além da condução de Jéssica, o programa contará com a participação da mentora, consultora e investidora Monique Evelle, que trará dicas práticas e estratégicas para quem deseja estruturar sua marca e empreender com propósito.

De volta à TV Bahia, Jéssica Senra destacou a importância da iniciativa: “O ‘Elas Comandam’ será um programa para toda a família, com histórias que inspiram, empoderam e nos lembram da força das mulheres baianas”, afirma.

O episódio de estreia apresentará a trajetória de Dona Rosa Sacramento (65 anos) e Roberta Sacramento (43 anos), mãe e filha que comandam um restaurante no bairro da Saúde. O negócio surgiu de forma inesperada após um Carnaval, quando Dona Rosa preparou uma feijoada que conquistou amigos e acabou se transformando na base de um espaço gastronômico voltado para afeto, acolhimento e aquilombamento.