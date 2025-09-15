EMMY 2025

Owen Cooper faz história e se torna o mais jovem vencedor do Emmy

Ator conquistou o prêmio por sua atuação em Adolescência, série de sucesso da Netflix

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 15:18

Estreante Owen Cooper vive Jamie na série Crédito: Divulgação

A noite de domingo (14) foi marcada por um feito histórico na 77ª edição do Emmy Awards. O jovem ator Owen Cooper, de apenas 15 anos, conquistou o troféu de Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie, Antologia ou Filme para TV por sua atuação na produção da Netflix Adolescência. O feito o consagra como o vencedor mais jovem da história da premiação considerada o “Oscar da TV”.

No palco, ainda emocionado, Owen destacou a surpresa com a conquista: “É surreal. Quando comecei a estudar teatro, nunca imaginei que chegaria aos Estados Unidos, muito menos ao Emmy. Essa noite prova que, com foco e coragem, é possível chegar a qualquer lugar. Três anos atrás eu não era ninguém, e agora estou aqui”, declarou no discurso.

O papel de Jamie Miller marcou a estreia de Cooper como ator. Na trama, o adolescente de 13 anos vê sua vida mudar drasticamente ao ser acusado de assassinar uma colega da escola. O enredo mostra o impacto da prisão de Jamie em sua família, explorando dilemas sociais e emocionais.

Com apenas quatro episódios de cerca de uma hora cada, todos filmados em uma única tomada, a minissérie estreou em março de 2025 e rapidamente se tornou um fenômeno mundial, alcançando o topo do ranking de produções mais vistas da Netflix até julho.

Apesar da pouca idade, Owen Cooper já tem novos desafios pela frente. Em 2026, ele integrará o elenco de uma adaptação de O Morro dos Ventos Uivantes, onde interpretará a versão jovem de Heathcliff, personagem também vivido por Jacob Elordi.