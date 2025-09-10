Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 10 de setembro de 2025 às 14:20
Lucas Morato, filho do cantor Péricles, compartilhou nas redes sociais a tristeza pela morte de sua mãe, Meire Morato da Silva, ocorrida na noite desta terça-feira (9). A família havia cancelado alguns compromissos do artista no último fim de semana devido à internação da matriarca na UTI.
A equipe de Lucas divulgou uma nota oficial anunciando o falecimento: “É com imensa dor que comunicamos o falecimento de Dona Meire Morato, mãe de nosso querido Lucas Morato. Mulher de muita força, que lutou com coragem, agora merece descansar em paz.”
O comunicado também solicitou respeito e compreensão neste período delicado: “Pedimos a todos os fãs, amigos e parceiros que mantenham Lucas e seus familiares em suas orações, enviando boas energias e respeito. Maiores informações e manifestações serão feitas pelo próprio Lucas no tempo oportuno.”
O velório de dona Meire ocorrerá nesta quarta-feira (10), a partir das 13h, no Cemitério da Saudade, localizado no Jardim São Miguel, em Guarujá, São Paulo. O sepultamento será realizado no mesmo local, às 16h30.
Filho de Péricles, Lucas Morato, emociona fãs ao anunciar falecimento da mãe
Amigos e fãs de Lucas Morato e Péricles rapidamente manifestaram solidariedade nas redes sociais. Thiaguinho, próximo da família, escreveu: “Estou aqui, do seu lado, em oração por você e pela Meire”. Artistas como Gaab e Arlindinho também prestaram homenagens, enquanto seguidores enviaram centenas de mensagens de apoio e carinho.
Dona Meire deixa lembranças de força e dedicação à família, e sua partida marca um momento de grande luto para Lucas Morato e seus entes queridos.