Filho de Péricles, Lucas Morato, emociona fãs ao anunciar falecimento da mãe

Dona Meire Morato da Silva faleceu após internação na UTI

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 14:20

Filho de Péricles, Lucas Morato e a mãe Dona Meire Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Lucas Morato, filho do cantor Péricles, compartilhou nas redes sociais a tristeza pela morte de sua mãe, Meire Morato da Silva, ocorrida na noite desta terça-feira (9). A família havia cancelado alguns compromissos do artista no último fim de semana devido à internação da matriarca na UTI.

A equipe de Lucas divulgou uma nota oficial anunciando o falecimento: “É com imensa dor que comunicamos o falecimento de Dona Meire Morato, mãe de nosso querido Lucas Morato. Mulher de muita força, que lutou com coragem, agora merece descansar em paz.”

O comunicado também solicitou respeito e compreensão neste período delicado: “Pedimos a todos os fãs, amigos e parceiros que mantenham Lucas e seus familiares em suas orações, enviando boas energias e respeito. Maiores informações e manifestações serão feitas pelo próprio Lucas no tempo oportuno.”

O velório de dona Meire ocorrerá nesta quarta-feira (10), a partir das 13h, no Cemitério da Saudade, localizado no Jardim São Miguel, em Guarujá, São Paulo. O sepultamento será realizado no mesmo local, às 16h30.

Amigos e fãs de Lucas Morato e Péricles rapidamente manifestaram solidariedade nas redes sociais. Thiaguinho, próximo da família, escreveu: “Estou aqui, do seu lado, em oração por você e pela Meire”. Artistas como Gaab e Arlindinho também prestaram homenagens, enquanto seguidores enviaram centenas de mensagens de apoio e carinho.