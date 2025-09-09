SAÚDE

Veja como a dieta mediterrânea pode ajudar a prevenir o Alzheimer

Alimentação rica em antioxidantes contribui para reduzir os riscos de declínio cognitivo, favorecendo a saúde do cérebro

Portal Edicase

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 17:03

A dieta mediterrânea pode contribuir para a prevenção de doenças como o Alzheimer Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

A dieta mediterrânea é reconhecida mundialmente por seus benefícios à saúde e se inspira na alimentação milenar dos povos da região litorânea em que Europa, Ásia e África se encontram. Esse padrão alimentar também favorece a saúde do cérebro e pode ajudar a reduzir o risco de Alzheimer . É o que revela a pesquisa “Interplay of genetic predisposition, plasma metabolome and Mediterranean diet in dementia risk and cognitive function” , recentemente publicada na revista científica Nature Medicine .

“Os alimentos típicos da dieta mediterrânea são ricos em compostos antioxidantes, como os polifenóis presentes nas frutas, verduras, azeite e vinho, que combatem o estresse oxidativo e protegem os neurônios. Além disso, o efeito anti-inflamatório proporcionado pelo consumo de peixes ricos em ômega 3 e pelo azeite contribui para reduzir processos inflamatórios cerebrais”, explica a coordenadora de Nutrição da Casa de Saúde São José, Ana Paula Pereira da Silva.

Além do ômega 3 e dos polifenóis, outros nutrientes relevantes presentes na dieta mediterrânea se destacam, como os flavonoides, encontrados em uvas, azeite, nozes e frutas vermelhas, as vitaminas do complexo B — B6, B12 e ácido fólico, presentes em vegetais folhosos e leguminosas, bem como as vitaminas C e E, que exercem importante função antioxidante.

Outra vantagem da dieta mediterrânea é o controle dos fatores de risco vascular, pois essa alimentação ajuda a melhorar o colesterol, a pressão arterial e a glicemia. Logo, é uma aliada na prevenção de doenças que afetam a circulação sanguínea e que estão ligadas também ao declínio cognitivo.

Prevenindo o Alzheimer

Segundo o Dr. Fabrício Hampshire, neurologista da Casa de Saúde São José, o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa de início muitas vezes discreto e de caráter progressivo. “É uma desordem que pode levar à perda progressiva da memória e outros sintomas como alterações de comportamento, dificuldade para realizar tarefas rotineiras e para se expressar adequadamente”, comenta.

Por ser uma doença sem cura, a prevenção do Alzheimer é fundamental. Para além de uma alimentação balanceada, essencial para a saúde do cérebro , o neurologista recomenda:

Prática de atividade física regular, incluindo atividade aeróbica e treinos de força;

Investir em boa qualidade de sono;

Estabelecer conexões sociais, evitando o isolamento;

Acompanhamento médico regular para prevenção cardiovascular e metabólica.

A variedade dos alimentos é essencial na dieta mediterrânea Crédito: Imagem: Aleksandr talancev | Shutterstock

Incluindo a dieta mediterrânea na rotina

A dieta mediterrânea inclui grande consumo de frutas, verduras, legumes, leguminosas, cereais integrais, além do uso do azeite de oliva como principal fonte de gordura. Além disso, essa alimentação privilegia peixes e frutos do mar como fontes de proteína. Os laticínios aparecem de forma moderada, geralmente na forma de queijos e iogurtes.

As refeições contêm muitas ervas e especiarias, que substituem o excesso de sal. Apesar de não ser uma bebida obrigatória para que os benefícios da dieta sejam alcançados, o vinho também pode ser recomendado em pequenas quantidades.