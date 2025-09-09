educação

Saiba quais foram os temas mais cobrados no Enem nos últimos anos

Conhecer os conteúdos que aparecem com maior frequência pode ser um diferencial decisivo na preparação para a prova

9 de setembro de 2025

Estudar os temas recorrentes pode ajudar a garantir uma boa nota Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é a principal porta de entrada para universidades públicas e programas de acesso ao ensino superior no Brasil. A cada edição, milhões de estudantes enfrentam a prova em busca de uma vaga. Nesse sentido, conhecer os temas mais cobrados pode ser um diferencial decisivo na preparação.

Com base na análise das últimas cinco edições, especialistas do Curso Anglo identificaram em um estudo exclusivo os conteúdos com maior recorrência em cada área do conhecimento, oferecendo aos candidatos um panorama estratégico para organizar os estudos e aumentar as chances de sucesso.

O mapeamento contempla todas as disciplinas das provas de Ciências Humanas e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.

De acordo com Viktor Lemos, diretor do Curso Anglo, ao olhar tendências e os temas mais recorrentes, o estudante consegue direcionar melhor seus estudos, priorizando os assuntos com maior chance de aparecer. Essa estratégia não só otimiza o tempo de preparação, como também aumenta a confiança do aluno na hora da prova.

Confira os temas mais cobrados por área do conhecimento, segundo o levantamento feito pelo Curso Anglo:

1. Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

Língua portuguesa

As questões de língua portuguesa do Enem cobram temas como:

Leitura/escuta: interpretação de textos, estrutura textual, análise do discurso, gêneros textuais, literatura e outros;

Escrita: gêneros textuais, múltiplas linguagens, estrutura textual e análise do discurso, gramática e coesão;

Análise linguística e semiótica: variação linguística, gramática, semântica e estilística.

Língua inglesa

As questões de língua inglesa do Enem cobram temas como:

Leitura: gêneros textuais, compreensão global, funções de linguagem e avaliação dos textos lidos;

Conhecimentos linguísticos;

Dimensão intercultural.

Língua espanhola

As questões de língua espanhola do Enem cobram temas como:

Leitura: gêneros textuais, interpretação de texto;

Dimensão intercultural: comunicação intercultural, a língua espanhola no cotidiano da sociedade brasileira/comunidade, a língua espanhola no mundo e manifestações culturais;

Conhecimentos linguísticos: léxico e gramática;

Oralidade;

Escrita.

2. Ciências Humanas

História

As questões de história do Enem cobram temas como:

História geral: Idade Moderna, Idade Contemporânea, Idade Média, História Antiga;

História do Brasil: Brasil República, Brasil Império, Brasil Colonial, Período Pré-Colonial;

Construção do conhecimento histórico: concepções de ciência, historicidade e diversidade sociocultural, fontes de pesquisa, patrimônio, historiografia;

Teoria sociológica;

Socialização e instituições sociais;

Poder, Estado e política.

Geografia

As questões de geografia do Enem cobram temas como:

Natureza, ambientes e qualidade de vida: geologia, pedologia, climatologia, hidrografia, vegetação e energia;

Mundo do trabalho: geografia agrária, geografia econômica, industrialização;

Conexões e escalas: urbanização, globalização, geografia política, geopolítica, transportes;

O sujeito e seu lugar no mundo: população, território brasileiro, categorias socioespaciais;

Formas de representação e pensamento espacial.

Filosofia

As questões de filosofia do Enem cobram temas como:

Filosofia contemporânea: existencialismo, filosofia francesa contemporânea/pós-estruturalismo, epistemologias contemporâneas, Escola de Frankfurt, fenomenologia, filosofia analítica;

Filosofia antiga: pré-socráticos, Sócrates, Aristóteles, Helenismo, Sofistas, Platão;

Filosofia política: política contemporânea, contrato social;

Filosofia moderna: racionalismo, empirismo, idealismo alemão;

Filosofia medieval;

Poder, Estado e política;

Epistemologia;

Ética;

Introdução à filosofia.

Sociologia

As questões de sociologia do Enem cobram temas como:

Poder, Estado e política: cidadania e direitos, democracia, conceitos políticos básicos, criminalidade e violência, democracia no Brasil e outros;

Diversidade cultural e estratificação: discriminação, mídia e indústria cultural, questões de gênero, cultura, identidade nacional e outros;

Trabalho e produção: transformações no mundo do trabalho, modelos de produção, trabalho, tempo e técnica, mercado de trabalho e outros;

Movimentos sociais: diferentes movimentos sociais, movimentos sociais no Brasil;

Urbanização;

Filosofia antiga;

Socialização e instituições sociais;

Teoria sociológica;

Filosofia contemporânea.

As questões de biologia costumam envolver principalmente os temas de ecologia, genética, anatomia e fisiologia humana Crédito: Imagem: Halfpoint | Shutterstock

3. Ciências da Natureza

Biologia

As questões de biologia do Enem cobram temas como:

Vida e evolução: ecologia, genética, citologia, anatomia e fisiologia humana, evolução e outros;

Matéria e energia: metabolismo energético e bioquímica celular.

Química

As questões de química do Enem cobram temas como:

Matéria e energia: química orgânica, química ambiental, substâncias químicas, oxirredução, estequiometria, funções inorgânicas, equilíbrio químico, cinética química, eletroquímica, soluções, teorias ácido-base e outros.

4. Ciências Exatas e suas Tecnologias

Matemática

As questões de matemática do Enem cobram temas como:

Estatística e probabilidade: porcentagem, medidas de tendência central, representação e análise de dados, análise combinatória, probabilidade;

Números e álgebra: funções, equações e sistemas de equações, dependência entre grandezas, inequações e outros;

Geometria: geometria plana, geometria espacial, trigonometria, geometria analítica, geometria de posição e outros;

Grandezas e medidas: razão e proporção, sistema internacional de unidades, significado de medida e de unidade de medida, medidas de capacidade, medidas de tempo e outros.

Física

As questões de física do Enem cobram temas como:

Matéria e energia: ondulatória, eletrodinâmica, calorimetria, dinâmica, eletromagnetismo e outros;

Terra e universo: gravitação universal.