Saiba quais foram os temas mais cobrados no Enem nos últimos anos
Conhecer os conteúdos que aparecem com maior frequência pode ser um diferencial decisivo na preparação para a prova
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 15:00
Estudar os temas recorrentes pode ajudar a garantir uma boa nota Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é a principal porta de entrada para universidades públicas e programas de acesso ao ensino superior no Brasil. A cada edição, milhões de estudantes enfrentam a prova em busca de uma vaga. Nesse sentido, conhecer os temas mais cobrados pode ser um diferencial decisivo na preparação.
Com base na análise das últimas cinco edições, especialistas do Curso Anglo identificaram em um estudo exclusivo os conteúdos com maior recorrência em cada área do conhecimento, oferecendo aos candidatos um panorama estratégico para organizar os estudos e aumentar as chances de sucesso.
O mapeamento contempla todas as disciplinas das provas de Ciências Humanas e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.
De acordo com Viktor Lemos, diretor do Curso Anglo, ao olhar tendências e os temas mais recorrentes, o estudante consegue direcionar melhor seus estudos, priorizando os assuntos com maior chance de aparecer. Essa estratégia não só otimiza o tempo de preparação, como também aumenta a confiança do aluno na hora da prova.