Um mês após ser demitida da GloboNews, Daniela Lima tem novo emprego

Apresentadora se despediu da emissora no início de agosto e foi substituída por Rafael Colombo

  Giuliana Mancini

  Giuliana Mancini

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 09:30

Daniela Lima
Daniela Lima

A jornalista Daniela Lima, de 40 anos, já tem um novo emprego. Pouco mais de um mês após ser demitida da GloboNews, no início de agosto, a profissional acertou com o UOL. O anúncio foi feito pelo portal na última segunda-feira (8).

No novo trabalho, Daniela terá uma coluna diária, será presença frequente em programas jornalísticos como o UOL News e comandará um programa semanal, que ainda não teve os destaques revelados.

"É com imensa alegria que me somo ao time incrível do UOL, um canhão de audiência e uma referência no jornalismo profissional e plural. Chego com muita vontade de contribuir com informação relevante e exclusiva nas diversas plataformas do grupo, para alcançar o público aonde quer que ele esteja. Não vejo, hoje, ninguém tão bem posicionado nos meios digitais. Vem exatamente daí todo o meu entusiasmo com a nova fase", comemorou.

Daniela Lima

Daniela Lima por Reprodução
Daniela Lima por Reprodução
Daniela Lima por Reprodução
Daniela Lima por Reprodução
Daniela Lima por Reprodução
1 de 5
Daniela Lima por Reprodução

Daniela foi demitida da GloboNews, onde apresentava o "Conexão GloboNews", no dia 4 de agosto. “Depois de dois anos, deixo a Globonews com a sensação de missão cumprida, cabeça erguida, sedenta pelos próximos desafios”, afirmou, na época. 

Além da jornalista, Eliane Catanhêde e o comentarista Mauro Paulino também foram desligados na ocasião. Em nota, a GloboNews informou que as demissões faziam "parte do movimento permanente de renovação do quadro do canal". Quem substituiu Daniela no programa foi o jornalista Rafael Colombo. Ele estreou no "Conexão GloboNews" na última segunda-feira (8), ao lado de Leilane Neubarth e Camila Bomfim.

Daniela Lima tinha chegado à emissora em julho de 2023, após deixar a CNN. Antes, tinha passado pelos jornais Correio Braziliense e Folha de S. Paulo, e pela revista Veja. Na TV, estreou como apresentadora do programa Roda Viva, da TV Cultura. 

"Daniela é uma das jornalistas com mais acesso a quem decide os rumos do país. Sua capacidade de apurar e analisar os bastidores vai abrilhantar as coberturas do UOL", comemorou Murilo Garavello, diretor de Conteúdo do portal.

