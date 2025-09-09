Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Exercícios aeróbicos beneficiam mulheres na pós-menopausa; veja como

A prática regular de atividade física é fundamental para a saúde cardiovascular e mental

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 14:00

Os exercícios aeróbicos contribuem para a saúde da mulher na pós-menopausa (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)
Os exercícios aeróbicos contribuem para a saúde da mulher na pós-menopausa Crédito: Imagem: PeopleImages | Shutterstock

A queda hormonal que ocorre durante o climatério pode estar associada a importantes riscos para a saúde cardiovascular e mental, especialmente em mulheres que já atravessaram a fase da pós-menopausa. Diante desse cenário, a ciência busca compreender quais estratégias e intervenções podem ser aplicadas para enfrentar esses desafios, de forma a promover mais qualidade de vida e melhorar os resultados clínicos ao longo dessa etapa da vida.

O estudo de revisão sistemática “ Impact of aerobic exercise on cardiovascular and mental health in postmenopausal women: a systematic review and meta-analysis ”, publicado na edição de agosto do periódico Menopause, mostrou que o exercício aeróbico é responsável por melhorar muitos parâmetros de saúde.

Fazer exercícios no fim de semana pode previnir mais de 200 doenças

Exercícios que podem ser feitos no fim de semana por Freepik
Exercícios que podem ser feitos no fim de semana por Imagem: Dean Drobot | Shutterstock
Exercícios que podem ser feitos no fim de semana por Imagem: Mirage_studio | Shutterstock
Exercícios que podem ser feitos no fim de semana por Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock
Exercícios que podem ser feitos no fim de semana por Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock
1 de 5
Exercícios que podem ser feitos no fim de semana por Freepik

“Os estudos mostram que os efeitos do exercício aeróbico para as mulheres nessa fase são altamente importantes em parâmetros cardiovasculares e resultados psicológicos. Dessa forma, além do tratamento para reposição hormonal e a necessidade de exercícios de força para reduzir o risco de sarcopenia, também são indicadas atividades aeróbicas, como caminhada, corrida, ciclismo, natação e tênis”, esclarece a Dra. Ana Paula Fabricio, ginecologista com Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia (TEGO).

Resultados positivos do estudo

Na revisão sistemática com meta-análise, foram incluídos ensaios clínicos randomizados (ECRs) que avaliaram intervenções de exercícios aeróbicos em mulheres na pós-menopausa . A revisão incluiu 61 ECRs com 4.100 mulheres (2.356 exercícios e 1.744 controle).

Leia mais

Imagem - Marcos Pasquim relembra escândalo que acabou com casamento: 'A gente erra mesmo'

Marcos Pasquim relembra escândalo que acabou com casamento: 'A gente erra mesmo'

Imagem - Celina e Olavo passam a noite juntos após casamento de Odete em 'Vale Tudo'

Celina e Olavo passam a noite juntos após casamento de Odete em 'Vale Tudo'

Imagem - Jovem vestida como freira de 'Invocação do Mal' é barrada em shopping: 'Me senti humilhada'

Jovem vestida como freira de 'Invocação do Mal' é barrada em shopping: 'Me senti humilhada'

“O exercício aeróbico reduziu a pressão arterial sistólica em 4,5 mm Hg e a pressão arterial diastólica em 2,4 mm Hg. O colesterol da lipoproteína de alta densidade (HDL) aumentou em 2,4 mg/dL, enquanto o colesterol da lipoproteína de baixa densidade (LDL) e os triglicerídeos diminuíram em 3,6 mg/dL e 7,7 mg/dL, respectivamente. O exercício aeróbico também reduziu as pontuações de ansiedade”, comenta a ginecologista.

Impactos das atividades aeróbicas na saúde da mulher

A Dra. Ana Paula Fabricio explica que, após a menopausa (50-59 anos de idade), observa-se uma maior prevalência de doenças cardiovasculares e metabólicas em mulheres. “Isso indica que a transição hormonal presente na menopausa é um importante fator de risco para a morbimortalidade feminina”, completa.

LEIA TAMBÉM

Veja 6 alimentos para ajudar a aumentar a libido

Aprenda 5 receitas de sopas, caldos e cremes com frango

Calmo e companheiro: por que o gato da raça ragamuffin são especiais

As atividades aeróbicas, segundo a médica, são indicadas não só para melhora da saúde metabólica, ajudando no emagrecimento, como também exercem efeitos importantes para manutenção da pressão arterial , perfil lipídico e triglicerídeos, além de diminuir o risco (e atuar como adjuvante no tratamento) de ansiedade.

“Particularmente sobre o colesterol, há uma redução da lipoproteína de baixa densidade (LDL) e dos triglicerídeos, enquanto há um aumento do colesterol de lipoproteína de alta densidade (HDL) em mulheres na pós-menopausa. O colesterol HDL ajuda a remover o excesso de colesterol do corpo, enquanto o LDL pode se acumular nas artérias, formando placas que aumentam o risco de doenças cardíacas”, completa a Dra. Ana Paula Fabricio.

Os exercícios aeróbicos ajudam no tratamento e controle da pressão arterial leve e moderada (Imagem: Avocado_studio | Shutterstock)
Os exercícios aeróbicos ajudam no tratamento e controle da pressão arterial leve e moderada Crédito: Imagem: Avocado_studio | Shutterstock

Exercícios aeróbicos ajudam a controlar a pressão arterial

A ginecologista ressalta que os exercícios aeróbicos são eficazes como terapia alternativa no tratamento e controle da pressão arterial leve e moderada. “Os exercícios como ciclismo, natação, subir e descer escadas, esteiras e corrida leve promovem resultados satisfatórios na redução da pressão arterial”, afirma a Dra. Ana Paula Fabricio.

A prática regular dos exercícios aeróbicos não só fortalece o corpo, mas também contribui diretamente para a saúde dos vasos sanguíneos e para o controle da pressão .  “Essas atividades físicas melhoram a circulação e, por consequência, as substâncias excretadas das células endoteliais [células que revestem os vasos sanguíneos] ajudam na regulação da pressão arterial através do controle no tônus vascular [capacidade dos vasos sanguíneos de se contrair e relaxar]”, explica.

Ainda conforme a ginecologista, o exercício ajuda o corpo a produzir naturalmente uma substância que relaxa os vasos e melhora a circulação, o que contribui para a redução da pressão. “Outro efeito benéfico da prática regular de exercício físico no controle da pressão arterial é que o exercício físico estimula a secreção de óxido nítrico pelas células endoteliais, causando vasodilatação e controlando a pressão arterial a curto e médio prazo”, completa.

Atividade física ajuda a melhorar o humor pós-menopausa

A Dra. Ana Paula Fabricio explica que, no pós-menopausa, alterações hormonais também podem influenciar a produção de neurotransmissores ligados ao humor, como serotonina e dopamina. “Esse desequilíbrio, somado a fatores psicossociais como mudanças na imagem corporal, sintomas vasomotores e alterações no sono, contribui para que muitas mulheres relatem aumento da ansiedade, irritabilidade e até sintomas depressivos”, diz.

Por isso, os exercícios físicos podem ser grandes aliados para ajudar na regulação do humor. “A prática regular de exercício aeróbico atua positivamente nesse cenário, pois estimula a liberação de endorfinas e promove neuroplasticidade, ajudando a regular o humor, reduzir a tensão e melhorar a qualidade do sono, o que, por sua vez, impacta diretamente na sensação de bem-estar e no equilíbrio emocional”, comenta.

Benefícios para a saúde cardiovascular

A ginecologista ainda enfatiza que são inúmeros os benefícios do exercício para a redução do risco cardiovascular. “Destaque para a diminuição dos níveis de marcadores pró-inflamatórios, aumento da sensibilidade da insulina, e melhoria da capacidade cardiopulmonar”, lista.

A prática regular da atividade física é fundamental para assegurar a saúde da mulher na pós-menopausa . “Desta forma, é essencial que os profissionais de saúde incluam em suas estratégias a recomendação da prática do exercício físico, principalmente combinando exercício aeróbico e de força, promovendo bem-estar e prevenindo agravos à saúde da mulher”, finaliza.

Por Maria Claudia Amoroso

Mais recentes

Imagem - Idoso morre após ser atingido por escavadeira durante o trabalho

Idoso morre após ser atingido por escavadeira durante o trabalho
Imagem - Saiba quais foram os temas mais cobrados no Enem nos últimos anos

Saiba quais foram os temas mais cobrados no Enem nos últimos anos
Imagem - Prefeitura de Salvador bate recorde e planta mais de 12 mil árvores em 2025

Prefeitura de Salvador bate recorde e planta mais de 12 mil árvores em 2025

MAIS LIDAS

Imagem - Execução em Brotas: jovem já tinha sido ameaçada por facção
01

Execução em Brotas: jovem já tinha sido ameaçada por facção

Imagem - Globo muda horário de 'Vale Tudo' por causa de jogo da Seleção; veja como fica a programação
02

Globo muda horário de 'Vale Tudo' por causa de jogo da Seleção; veja como fica a programação

Imagem - Quase 50 milhões de pessoas ainda têm 'dinheiro esquecido' nos bancos; veja se você está entre eles
03

Quase 50 milhões de pessoas ainda têm 'dinheiro esquecido' nos bancos; veja se você está entre eles

Imagem - Iza enfrenta nova polêmica após marido Yuri Lima repostar foto sensual de outra mulher: 'Toda gostosa'
04

Iza enfrenta nova polêmica após marido Yuri Lima repostar foto sensual de outra mulher: 'Toda gostosa'