Celina e Olavo passam a noite juntos após casamento de Odete em 'Vale Tudo'

Heider Sacramento
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 10:37
No capítulo desta terça-feira (9) da novela Vale Tudo, Olavo (Ricardo Teodoro) e Celina (Malu Galli) protagonizam momentos de romance após o casamento de Odete Roitman (Debora Bloch) com César (Cauã Reymond). Seguindo seu interesse romântico, o fotógrafo flerta com a irmã da noiva durante toda a cerimônia, aproximando-se ainda mais após o fim da festa.
“Talvez você nem tenha tantas oportunidades assim de relaxar, né?”, provoca Olavo, em tom romântico. Celina responde, correspondendo ao flerte: “É verdade, a minha vida anda bem tensa”. Logo em seguida, ele completa: “Ah, eu sei um jeito de você dar uma boa relaxada”, antes de beijá-la.
Vale Tudo: Casamento de César e Odete Roitaman
A aproximação dá certo: Olavo passa a noite na companhia de Celina, e o affair logo vira assunto entre os moradores da mansão. Na manhã seguinte, Celina apresenta o fotógrafo durante o café da manhã: “Esse é o Olavo. O padrinho do noivo. Essa é Heleninha, minha sobrinha. E o Eugênio”.
Apesar da situação constrangedora, Olavo não permanece para o café. Celina, tentando manter a elegância, comenta: “A ausência de comentários é uma delicadeza em algumas situações”. Heleninha, curiosa, questiona: “Desculpa, mas eu não vou conseguir ser tão delicada. Ele dormiu aqui?” Celina explica: “Sim, o Olavo pernoitou aqui na nossa residência... Por quê? Porque ficou tarde, foi difícil conseguir um carro. Digamos que foi... comodidade”. Heleninha conclui, irônica: “Haja comodidade”.