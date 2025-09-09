ROMANCE

Celina e Olavo passam a noite juntos após casamento de Odete em 'Vale Tudo'

Fotógrafo e irmã de Odete trocam beijos e despertam curiosidade dos moradores da mansão

No capítulo desta terça-feira (9) da novela Vale Tudo, Olavo (Ricardo Teodoro) e Celina (Malu Galli) protagonizam momentos de romance após o casamento de Odete Roitman (Debora Bloch) com César (Cauã Reymond). Seguindo seu interesse romântico, o fotógrafo flerta com a irmã da noiva durante toda a cerimônia, aproximando-se ainda mais após o fim da festa.

“Talvez você nem tenha tantas oportunidades assim de relaxar, né?”, provoca Olavo, em tom romântico. Celina responde, correspondendo ao flerte: “É verdade, a minha vida anda bem tensa”. Logo em seguida, ele completa: “Ah, eu sei um jeito de você dar uma boa relaxada”, antes de beijá-la.

A aproximação dá certo: Olavo passa a noite na companhia de Celina, e o affair logo vira assunto entre os moradores da mansão. Na manhã seguinte, Celina apresenta o fotógrafo durante o café da manhã: “Esse é o Olavo. O padrinho do noivo. Essa é Heleninha, minha sobrinha. E o Eugênio”.