Bruno Gagliasso desabafa sobre críticas de Luana Piovani e comenta polêmica em Noronha

Heider Sacramento
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 09:58
Bruno Gagliasso, de 43 anos, recorreu às redes sociais nesta segunda-feira (8) para fazer um desabafo que parece endereçado a Luana Piovani. Mais cedo, a atriz havia criticado a situação de Fernando de Noronha, destacando a escassez de água e o turismo predatório, e chegou a mencionar o ator e Giovanna Ewbank, donos de empreendimentos na região.
Em uma das postagens, Bruno escreveu: "Algumas pessoas me inspiram tanto a nunca ser como elas". Em seguida, reforçou sua posição: "É tão bom ficar longe de fofocas, pessoas problemáticas".
A polêmica teve início quando Luana Piovani denunciou problemas enfrentados pelos moradores da ilha. "As pessoas aqui em Noronha pagam o preço dos turistas para todas as coisas da ilha [...]. Quando você entra aqui na pousada, tem um aviso assim: 'Por favor, economize água'. E aí o que você descobre? Que tem pousada aqui que tem jacuzzi. E aí a pessoa fala, mas como assim, tá falando que não tem água e tem uma jacuzzi na ilha?", relatou a atriz.
As polêmicas de Luana Piovani
Ela ainda citou exemplos do que observou no porto da ilha: "Por exemplo, ontem eu tava no porto e eu vi um navio chegando carregado com o quê? Água? Não. Sacos de areia. Adivinha para quê? Pra fazer construções".
Após os relatos de Luana, uma seguidora marcou Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank nos comentários, cobrando uma posição do casal e ironizando sobre o papel deles como "defensores da ilha". Luana também questionou diretamente: "Cadê? Eles têm pousada aqui, é?".