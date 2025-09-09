Acesse sua conta
Bruno Gagliasso desabafa sobre críticas de Luana Piovani e comenta polêmica em Noronha

Ator usa redes sociais para responder indiretamente às alfinetadas de Luana Piovani

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 09:58

Bruno Gagliasso reage indiretamente a críticas de Luana Piovani sobre Fernando de Noronha
Bruno reagiu indiretamente a críticas de Luana sobre Fernando de Noronha Crédito: Reprodução

Bruno Gagliasso, de 43 anos, recorreu às redes sociais nesta segunda-feira (8) para fazer um desabafo que parece endereçado a Luana Piovani. Mais cedo, a atriz havia criticado a situação de Fernando de Noronha, destacando a escassez de água e o turismo predatório, e chegou a mencionar o ator e Giovanna Ewbank, donos de empreendimentos na região.

Em uma das postagens, Bruno escreveu: "Algumas pessoas me inspiram tanto a nunca ser como elas". Em seguida, reforçou sua posição: "É tão bom ficar longe de fofocas, pessoas problemáticas".

A polêmica teve início quando Luana Piovani denunciou problemas enfrentados pelos moradores da ilha. "As pessoas aqui em Noronha pagam o preço dos turistas para todas as coisas da ilha [...]. Quando você entra aqui na pousada, tem um aviso assim: 'Por favor, economize água'. E aí o que você descobre? Que tem pousada aqui que tem jacuzzi. E aí a pessoa fala, mas como assim, tá falando que não tem água e tem uma jacuzzi na ilha?", relatou a atriz.

As polêmicas de Luana Piovani

Comentário de Luana Piovani por Reprodução/Instagram
Neymar processou Luana por injúria e difamação, e pediu indenização de R$ 50 mil por tê-lo chamado de "escroto" e "mau-caráter" ao apoiar a chamada PEC das praias. Luana, por sua vez, recusou a proposta de acordo, que incluía um pedido de desculpas público por Reprodução/Instagram
Em um story no Instagram, a protagonista de "A Mulher Invisível" compartilhou uma publicação e aproveitou para alfinetar o ex-marido de Grazi Massafera. "Bora, mulherada! Bora parar de ser 'vítima' de fuça 'bonita'. Está aí o Brad Pitt que não vale nada" por Reprodução / Redes Sociais
Mortes Caraíva: Luana Piovani atacou a polícia baiana, que foi apontada por familiares e amigos de um guia turístico morto durante uma operação policial no estado por Rede Social
Luana criticou o uso da imagem de crianças em campanhas publicitárias, e fãs apontaram indiretas à influenciadora Virgínia. A polêmica viralizou. por Reprodução/Edilson Rodrigues/Agência Senado
Após o cantor defender a esposa Virgínia em meio a críticas, Luana disparou: “Cada um com seu conteúdo”. A internet entendeu como ironia ao estilo do cantor por Reprodução/Instagram
O namoro com Dado terminou em escândalo, após Luana acusá-lo de agressão física. O caso ganhou grande repercussão na época. por Reprodução
Após Wanessa reatar com Dado Dolabella, Luana fez postagens enigmáticas nas redes. Internautas interpretaram como recado direto para a cantora. por Reprodução
Luana Piovani usou as redes sociais para se posicionar contra a absolvição de Daniel Alves, após a Justiça espanhola anular sua condenação por agressão sexual.  por Reprodução/Instagram
Luana Piovani é processada por Sari Corte Real após ter criticado, nas redes sociais, a decisão judicial relacionada à morte do menino Miguel, que caiu do nono andar de um prédio no Recife. Condenada por abandono de incapaz com resultado em morte, Sari alega que as declarações de Piovani lhe causaram danos morais e está pedindo uma indenização de R$ 50 mil. por Reprodução Redes Sociais / TV Globo
Luana e Pedro, pai de seus filhos, já protagonizaram diversas trocas de farpas nas redes, especialmente sobre a criação dos filhos. por Reprodução
Luana Piovani criticou Pedro Scooby nas redes sociais e o chamou de ingrato por mover processo contra ela por Reprodução/ Instagram
1 de 12
Comentário de Luana Piovani por Reprodução/Instagram

Ela ainda citou exemplos do que observou no porto da ilha: "Por exemplo, ontem eu tava no porto e eu vi um navio chegando carregado com o quê? Água? Não. Sacos de areia. Adivinha para quê? Pra fazer construções".

Após os relatos de Luana, uma seguidora marcou Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank nos comentários, cobrando uma posição do casal e ironizando sobre o papel deles como "defensores da ilha". Luana também questionou diretamente: "Cadê? Eles têm pousada aqui, é?".

