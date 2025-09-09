CAPÍTULO DE HOJE

Resumo de ‘Vale Tudo’: Odete Roitman descobre armações e surpreende família nesta terça (9)

Casamento de Odete Roitman e César provoca reviravolta na trama

Heider Sacramento

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 09:19

César e Odete Roitman se casam em "Vale Tudo" Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta terça-feira (9) de Vale Tudo, Odete Roitman (Debora Bloch) protagoniza momentos de tensão e revelações inesperadas após oficializar seu casamento com César (Cauã Reymond). A trama vai ao ar às 22h30, horário alterado devido à transmissão de Bolívia x Brasil, pela 18ª e última rodada das eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

Odete, próxima de se tornar alvo de um atentado, defende o marido e descobre quem está por trás da armação contra o gigolô. A empresária também surpreende Marco Aurélio (Alexandre Nero) com uma revelação impactante, mantendo sua postura firme diante dos acontecimentos recentes. Em seus momentos de ironia, a personagem não deixa dúvidas sobre seu controle: "Tem a completa noção de que ele ainda me rouba", diz a Marco Aurélio.

O casamento com César ainda provoca surpresa na família, especialmente na irmã Celina (Malu Galli). Odete não permite que o marido saia de sua própria festa e garante: "Não foi ele quem roubou o quadro de Heleninha (Paolla Oliveira)". Mais tarde, César admite seu envolvimento no roubo, mas esclarece que a ideia partiu de Maria de Fátima (Bella Campos), filha de Raquel (Taís Araújo).

A empresária descobre por Mário Sérgio (Thomas Aquino) que Maria de Fátima foi responsável pela "fake news" contra César. A sequência também mostra Celina sendo seduzida por Olavo (Ricardo Teodoro) e Marco Aurélio avisando Leila que cedo ou tarde a empresa tentará retirar Odete da presidência.