DOIS DE FEVEREIRO

'Qualquer moedinha paga': limpeza de pés é oferecida por até R$ 1 no Rio Vermelho

Serviço informal é oferecido para quem quer lavar os pés após entrar no mar

Carol Neves

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 08:45

Vendedor oferece lavagem de pé com pagamento via pix Crédito: Jorge Gauthier/CORREIO

Depois de entrar no mar para entregar oferendas a Iemanjá, muitos participantes da festa no Rio Vermelho, em Salvador, encontram uma solução simples antes de deixar a praia: um lava-pés improvisado montado por trabalhadores informais na orla para retirar a areia.

O serviço, oferecido na beira da praia, custa até R$ 1 e pode ser pago tanto em moedas quanto por Pix. A alternativa acaba atraindo devotos e turistas que seguem para outros compromissos ou retornam para casa e hotéis ao longo do dia. "Qualquer moedinha paga", anuncia o vendedor.

A movimentação ocorre durante a tradicional Festa de Iemanjá, realizada nesta segunda-feira (2), que reúne milhares de pessoas no bairro. A programação começou ainda de madrugada, quando o presente principal saiu do galpão às 4h30 rumo à praia de Santana, na Colônia de Pesca Z-01, momento marcado pela alvorada de fogos.

Durante todo o dia, fiéis participam de rituais e cortejos e levam presentes à Rainha do Mar. O presente principal permanece no caramanchão até as 16h, quando segue para o mar em embarcações conduzidas por pescadores, acompanhados pela Iyalorixá do Terreiro Olufanjá, Mãe Nicinha de Nanã, e seus filhos de santo.