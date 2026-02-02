'Qualquer moedinha paga': limpeza de pés é oferecida por até R$ 1 no Rio Vermelho

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 08:45
Depois de entrar no mar para entregar oferendas a Iemanjá, muitos participantes da festa no Rio Vermelho, em Salvador, encontram uma solução simples antes de deixar a praia: um lava-pés improvisado montado por trabalhadores informais na orla para retirar a areia.
O serviço, oferecido na beira da praia, custa até R$ 1 e pode ser pago tanto em moedas quanto por Pix. A alternativa acaba atraindo devotos e turistas que seguem para outros compromissos ou retornam para casa e hotéis ao longo do dia. "Qualquer moedinha paga", anuncia o vendedor.
A movimentação ocorre durante a tradicional Festa de Iemanjá, realizada nesta segunda-feira (2), que reúne milhares de pessoas no bairro. A programação começou ainda de madrugada, quando o presente principal saiu do galpão às 4h30 rumo à praia de Santana, na Colônia de Pesca Z-01, momento marcado pela alvorada de fogos.
Durante todo o dia, fiéis participam de rituais e cortejos e levam presentes à Rainha do Mar. O presente principal permanece no caramanchão até as 16h, quando segue para o mar em embarcações conduzidas por pescadores, acompanhados pela Iyalorixá do Terreiro Olufanjá, Mãe Nicinha de Nanã, e seus filhos de santo.
Festa de Iemanjá em Salvador