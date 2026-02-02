Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Qualquer moedinha paga': limpeza de pés é oferecida por até R$ 1 no Rio Vermelho

Serviço informal é oferecido para quem quer lavar os pés após entrar no mar

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 08:45

Vendedor oferece lavagem de pé com pagamento via pix
Vendedor oferece lavagem de pé com pagamento via pix Crédito: Jorge Gauthier/CORREIO

Depois de entrar no mar para entregar oferendas a Iemanjá, muitos participantes da festa no Rio Vermelho, em Salvador, encontram uma solução simples antes de deixar a praia: um lava-pés improvisado montado por trabalhadores informais na orla para retirar a areia.

O serviço, oferecido na beira da praia, custa até R$ 1 e pode ser pago tanto em moedas quanto por Pix. A alternativa acaba atraindo devotos e turistas que seguem para outros compromissos ou retornam para casa e hotéis ao longo do dia. "Qualquer moedinha paga", anuncia o vendedor. 

A movimentação ocorre durante a tradicional Festa de Iemanjá, realizada nesta segunda-feira (2), que reúne milhares de pessoas no bairro. A programação começou ainda de madrugada, quando o presente principal saiu do galpão às 4h30 rumo à praia de Santana, na Colônia de Pesca Z-01, momento marcado pela alvorada de fogos.

Durante todo o dia, fiéis participam de rituais e cortejos e levam presentes à Rainha do Mar. O presente principal permanece no caramanchão até as 16h, quando segue para o mar em embarcações conduzidas por pescadores, acompanhados pela Iyalorixá do Terreiro Olufanjá, Mãe Nicinha de Nanã, e seus filhos de santo.

Festa de Iemanjá em Salvador

Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Vendedor oferece lavagem de pé com pagamento via pix por Jorge Gauthier/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
1 de 39
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO

Mais recentes

Imagem - FOTOS: Festa de Iemanjá leva multidão ao Rio Vermelho; veja imagens

FOTOS: Festa de Iemanjá leva multidão ao Rio Vermelho; veja imagens
Imagem - Homem é preso por suspeita de matar o próprio irmão a facadas na Bahia

Homem é preso por suspeita de matar o próprio irmão a facadas na Bahia
Imagem - De Maria Bethânia a Beyoncé: músicas que celebram Iemanjá para incluir na sua playlist

De Maria Bethânia a Beyoncé: músicas que celebram Iemanjá para incluir na sua playlist

MAIS LIDAS

Imagem - FOTOS: Festa de Iemanjá leva multidão ao Rio Vermelho; veja imagens
01

FOTOS: Festa de Iemanjá leva multidão ao Rio Vermelho; veja imagens

Imagem - Universo envia clareza e novas perspectivas para 3 signos; veja quem tem uma virada poderosa hoje (1 de fevereiro)
02

Universo envia clareza e novas perspectivas para 3 signos; veja quem tem uma virada poderosa hoje (1 de fevereiro)

Imagem - Influenciador brasileiro que fazia elogios a Trump é preso pelo ICE nos Estados Unidos
03

Influenciador brasileiro que fazia elogios a Trump é preso pelo ICE nos Estados Unidos

Imagem - Zere o que não deu certo: O guia de renovação para Aquário, Capricórnio e Virgem neste mês (1 de fevereiro)
04

Zere o que não deu certo: O guia de renovação para Aquário, Capricórnio e Virgem neste mês (1 de fevereiro)