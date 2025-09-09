Acesse sua conta
Para se inspirar: 12 nomes perfeitos para cachorros carinhosos

Veja opções que refletem a doçura, a personalidade amorosa e o jeito encantador dos cães mais afetuosos

  Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 13:03

Essas opções de nomes para cachorros carinhosos expressam a ternura e o jeitinho especial de cada pet (Imagem: Kateryna Onyshchuk | Shutterstock)
Essas opções de nomes para cachorros carinhosos expressam a ternura e o jeitinho especial de cada pet Crédito: Imagem: Kateryna Onyshchuk | Shutterstock

Escolher o nome de um cachorro é uma das primeiras e mais emocionantes tarefas de um tutor. Mais do que uma simples palavra, representa a identidade, a essência e até a relação que o animal constrói com a família. Para cães que demonstram afeto com facilidade, gostam de ficar juntinho, pedem carinho com o olhar e distribuem lambidas de amor, vale apostar em opções que expressem essa ternura e que combinem com esse jeitinho especial.

A seguir, confira algumas sugestões de nomes perfeitos para cachorros carinhosos!

1. Amora

Esse nome, inspirado na fruta doce e delicada, é ideal para cadelas meigas e afetuosas. Amora transmite suavidade e charme, refletindo a personalidade de cachorras que gostam de colo, carinho e de ficar perto dos tutores. É perfeito para aquelas que derretem corações com um simples olhar doce. 

2. Biscoito

Divertido e cheio de personalidade, Biscoito combina com cães que fazem festa quando veem o tutor, pedem carinho com o focinho e têm um jeitinho brincalhão e irresistível. Além de ser fácil de lembrar, remete ao agrado que muitos cachorros amam — um petisco saboroso — e expressa toda a alegria que esses pets transmitem.

3. Mel

Simples, sonoro e extremamente carinhoso, o nome Mel é uma escolha clássica para cadelas dóceis e companheiras. Ele representa doçura, suavidade e amor incondicional, características de cachorras que adoram dar e receber afeto. É ideal para aquelas que ficam felizes só de estar ao lado do tutor. 

4. Nino

O nome Nino tem uma sonoridade amigável e acolhedora, sendo ideal para machos pequenos ou médios que demonstram carinho com lambidas, olhares atentos e presença constante. Essa opção passa a ideia de proximidade e afeto, perfeito para cães que fazem questão de acompanhar o tutor por todos os cômodos.

5. Lili

Lili é um nome delicado , meigo e bastante usado para cadelas afetuosas e sociáveis. Seu som suave combina com cachorras que gostam de interagir com todos, estão sempre abanando o rabo e parecem sorrir quando recebem atenção. É uma ótima escolha para quem busca algo que soe leve e amoroso. 

6. Chico

Chico é um nome afetuoso e simpático, perfeito para machos de porte médio ou pequeno com um temperamento dócil. Essa opção transmite proximidade e descontração, ideal para cachorros que gostam de deitar no colo, seguir o tutor e demonstrar carinho sem exageros, mas de forma constante. 

O nome Pipoca é perfeito para cachorros que pulam de felicidade ao ver o tutor (Imagem: ORION PRODUCTION | Shutterstock)
O nome Pipoca é perfeito para cachorros que pulam de felicidade ao ver o tutor Crédito: Imagem: ORION PRODUCTION | Shutterstock

7. Pipoca

Alegre, divertido e original, o nome Pipoca é perfeito para cachorros que pulam de felicidade ao ver o tutor. Ele combina com cães agitados de um jeito carinhoso, que demonstram amor com empolgação e energia. É ideal para pets afetuosos, brincalhões e que têm o dom de animar qualquer ambiente. 

8. Dudu

Dudu é um apelido carinhoso e aconchegante, perfeito para cães que parecem eternos filhotes, mesmo quando adultos. É um nome que transmite carinho e doçura, ideal para machos que gostam de ficar no colo, dormem abraçados e demonstram afeto com gestos sutis e constantes.

9. Lola

Lola é um nome feminino cheio de charme e ternura. Ele combina com cadelas sociáveis, que gostam de estar perto da família e têm um comportamento afável com todos. É indicado para pets que, além de carinhosas, são obedientes e possuem um olhar envolvente que conquista qualquer pessoa. 

10. Zeca

Zeca é um nome simples, informal e muito acolhedor. Ele combina com cães que demonstram afeto com tranquilidade, gostam de um cantinho no sofá e seguem o tutor de forma discreta, mas constante. É perfeito para machos leais e carinhosos que fazem do afeto sua principal forma de comunicação.

11. Fofinho

Como o próprio nome diz, essa é uma ótima opção para cães que encantam pela aparência e pelo comportamento. Fofinho é ideal para cachorros de pelo volumoso, porte pequeno e atitude amorosa. É um nome divertido e carismático, que reforça o quanto o pet é adorável. 

12. Mimi

Curto, sonoro e delicado, Mimi é ideal para cadelas pequenas, tranquilas e muito afetuosas. Esse nome costuma ser associado a gestos carinhosos, como se aninhar no colo. Por isso, funciona muito bem para cachorras que se comportam como verdadeiras princesas do lar.

