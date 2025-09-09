Por que Luciano Huck vai perder espaço para Eliana nos domingos da Globo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 11:43
Um ano após um anúncio muito aguardado por fãs, Eliana finalmente vai estrear seu programa solo na TV Globo. Após passagens pelo The Masked Singer, Saia Justa no GNT e outros formatos especiais, a apresentadora retorna aos domingos, após um período longe do dia que a consagrou entre os maiores nomes da televisão brasileira e dos programas de auditório.
Para acomodar Eliana na grade dominical, a Globo precisará fazer ajustes na programação. Segundo fontes, a apresentadora deve substituir Luciano Huck, ocupando a primeira parte do Domingão com Huck.
Assim como Faustão nos anos 2000, Huck passou a apresentar o programa em duas partes. O Domingão com Huck foi dividido a partir de 14 de abril de 2024, antes e depois dos jogos do Campeonato Brasileiro, permitindo mais tempo para o programa e cobertura das partidas.
Com a chegada definitiva de Eliana, o primeiro horário do Domingão ficará a cargo da apresentadora, que terá um embate direto com o Domingo Legal, de Celso Portiolli, do SBT, sua antiga emissora.
Os programas apresentados por Eliana
A nova grade de domingos da Globo deve ficar assim: programa de Eliana — rumores indicam que pode se chamar É Show da Eliana ou Estação da Eliana — seguido pelo futebol e, mais tarde, pelo Domingão, agora reduzido, antecedendo o Fantástico.
As mudanças devem ser implementadas a partir de 2026, com anúncio oficial durante o Upfront 2026, evento anual em São Paulo que apresenta as novidades da programação para o mercado publicitário.
Sobre rumores de que a apresentadora estaria insatisfeita com o destino dado a ela, a Globo esclareceu: “Eliana ganhará um novo programa na TV Globo em 2026. O projeto está em desenvolvimento e tem previsão de exibição para os finais de semana no próximo ano”, revelou em comunicado oficial.
Desde que chegou à emissora, em junho de 2024, Eliana se destacou em diversas frentes. Apresentou a quinta temporada do The Masked Singer Brasil, participou do Fantástico com o quadro Aqui em Casa, comandou o especial de Black Friday Vem Que Tem, liderou o evento educacional Movimento LED e a série Casa de Verão. Além disso, brilha no Saia Justa, do GNT, que registrou crescimento de audiência e faturamento desde sua estreia.