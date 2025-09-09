Acesse sua conta
Por que Luciano Huck vai perder espaço para Eliana nos domingos da Globo

Eliana terá programa em horário que pode disputar audiência com o Domingo Legal, do SBT

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 11:43

Eliana estreia programa solo na Globo em 2026
Eliana estreia programa solo na Globo em 2026 Crédito: Reprodução

Um ano após um anúncio muito aguardado por fãs, Eliana finalmente vai estrear seu programa solo na TV Globo. Após passagens pelo The Masked Singer, Saia Justa no GNT e outros formatos especiais, a apresentadora retorna aos domingos, após um período longe do dia que a consagrou entre os maiores nomes da televisão brasileira e dos programas de auditório.

Para acomodar Eliana na grade dominical, a Globo precisará fazer ajustes na programação. Segundo fontes, a apresentadora deve substituir Luciano Huck, ocupando a primeira parte do Domingão com Huck.

Assim como Faustão nos anos 2000, Huck passou a apresentar o programa em duas partes. O Domingão com Huck foi dividido a partir de 14 de abril de 2024, antes e depois dos jogos do Campeonato Brasileiro, permitindo mais tempo para o programa e cobertura das partidas.

Com a chegada definitiva de Eliana, o primeiro horário do Domingão ficará a cargo da apresentadora, que terá um embate direto com o Domingo Legal, de Celso Portiolli, do SBT, sua antiga emissora.

Os programas apresentados por Eliana

Festolândia (SBT, 1991) - Foi o primeiro programa de Eliana na TV, com apenas 18 anos, substituindo a apresentadora Mariane. O programa infantil teve curta duração, mas marcou o início de sua carreira. por Reprodução
Sessão Desenho (SBT, 1991–1993) - Após o fim do Festolândia, Eliana passou a apresentar blocos de desenhos animados, criando vínculo com o público infantil. por Reprodução
Bom Dia & Cia (SBT, 1993–1997) - Programa matinal que misturava desenhos, brincadeiras e participação por telefone, consolidando Eliana como uma das principais apresentadoras infantis da época. por Reprodução
Eliana & Cia (SBT, 1997–1998) - Evolução do "Bom Dia & Cia", com mais quadros ao vivo e cenário colorido, reforçando a presença de Eliana no segmento infantil. por Reprodução
Eliana & Alegria (Record, 1998–2003) -Programa infantil na Record TV, onde Eliana interagia com personagens e crianças, mantendo sua popularidade entre o público jovem. por Reprodução
Eliana no Parque (Record, 2003–2004) - Game show voltado para o público infanto-juvenil, exibido aos domingos, com atividades e competições ao ar livre. por Reprodução
Tudo é Possível (2005–2009) - Eliana apresentou o dominical da Record TV, que unia música, competições e entrevistas, marcando sua fase antes do retorno ao SBT. por Reprodução
Programa Eliana (SBT, 2005–2024) - Retorno de Eliana ao SBT com um programa de auditório, com plateia e diversos quadros, consolidando sua posição como uma das principais apresentadoras dominicais. por Reprodução
The Masked Singer Brasil (Globo, 2024) - Apresentadora da quinta temporada do reality show de cantores mascarados, exibido pela TV Globo. por Reprodução
Saia Justa (GNT, 2024–presente) - Participação como apresentadora no talk show do canal GNT, substituindo Astrid Fontenelle e dividindo o sofá com outras apresentadoras. por Reprodução
1 de 10
Festolândia (SBT, 1991) - Foi o primeiro programa de Eliana na TV, com apenas 18 anos, substituindo a apresentadora Mariane. O programa infantil teve curta duração, mas marcou o início de sua carreira. por Reprodução

A nova grade de domingos da Globo deve ficar assim: programa de Eliana — rumores indicam que pode se chamar É Show da Eliana ou Estação da Eliana — seguido pelo futebol e, mais tarde, pelo Domingão, agora reduzido, antecedendo o Fantástico.

As mudanças devem ser implementadas a partir de 2026, com anúncio oficial durante o Upfront 2026, evento anual em São Paulo que apresenta as novidades da programação para o mercado publicitário.

Sobre rumores de que a apresentadora estaria insatisfeita com o destino dado a ela, a Globo esclareceu: “Eliana ganhará um novo programa na TV Globo em 2026. O projeto está em desenvolvimento e tem previsão de exibição para os finais de semana no próximo ano”, revelou em comunicado oficial.

Desde que chegou à emissora, em junho de 2024, Eliana se destacou em diversas frentes. Apresentou a quinta temporada do The Masked Singer Brasil, participou do Fantástico com o quadro Aqui em Casa, comandou o especial de Black Friday Vem Que Tem, liderou o evento educacional Movimento LED e a série Casa de Verão. Além disso, brilha no Saia Justa, do GNT, que registrou crescimento de audiência e faturamento desde sua estreia.

