SUBSTITUIÇÃO

Por que Luciano Huck vai perder espaço para Eliana nos domingos da Globo

Eliana terá programa em horário que pode disputar audiência com o Domingo Legal, do SBT

Heider Sacramento

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 11:43

Eliana estreia programa solo na Globo em 2026 Crédito: Reprodução

Um ano após um anúncio muito aguardado por fãs, Eliana finalmente vai estrear seu programa solo na TV Globo. Após passagens pelo The Masked Singer, Saia Justa no GNT e outros formatos especiais, a apresentadora retorna aos domingos, após um período longe do dia que a consagrou entre os maiores nomes da televisão brasileira e dos programas de auditório.

Para acomodar Eliana na grade dominical, a Globo precisará fazer ajustes na programação. Segundo fontes, a apresentadora deve substituir Luciano Huck, ocupando a primeira parte do Domingão com Huck.

Assim como Faustão nos anos 2000, Huck passou a apresentar o programa em duas partes. O Domingão com Huck foi dividido a partir de 14 de abril de 2024, antes e depois dos jogos do Campeonato Brasileiro, permitindo mais tempo para o programa e cobertura das partidas.

Com a chegada definitiva de Eliana, o primeiro horário do Domingão ficará a cargo da apresentadora, que terá um embate direto com o Domingo Legal, de Celso Portiolli, do SBT, sua antiga emissora.

Os programas apresentados por Eliana 1 de 10

A nova grade de domingos da Globo deve ficar assim: programa de Eliana — rumores indicam que pode se chamar É Show da Eliana ou Estação da Eliana — seguido pelo futebol e, mais tarde, pelo Domingão, agora reduzido, antecedendo o Fantástico.

As mudanças devem ser implementadas a partir de 2026, com anúncio oficial durante o Upfront 2026, evento anual em São Paulo que apresenta as novidades da programação para o mercado publicitário.

Sobre rumores de que a apresentadora estaria insatisfeita com o destino dado a ela, a Globo esclareceu: “Eliana ganhará um novo programa na TV Globo em 2026. O projeto está em desenvolvimento e tem previsão de exibição para os finais de semana no próximo ano”, revelou em comunicado oficial.