Eliana vai substituir Luciano Huck na programação de domingo da Globo em 2026

A apresentadora substituirá Luciano Huck na primeira faixa do “Domingão”

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 11:02

Eliana substituirá Luciano Huck em parte do horário do
Eliana substituirá Luciano Huck em parte do horário do "Domingão"

A apresentadora Eliana terá um novo programa semanal na TV Globo a partir de 2026, conforme confirmou oficialmente a emissora em nota à imprensa. A atração será exibida aos domingos, horário que consolidou a carreira da comunicadora durante sua longa passagem pelo SBT.

“Eliana ganhará um novo programa na TV Globo em 2026. O projeto está em desenvolvimento e tem previsão de exibição para os finais de semana no próximo ano”, informou a emissora.

Segundo a imprensa especializada, Eliana deve deixar o Saia Justa para apresentar um programa semanal aos domingos, no horário em que hoje é exibida a primeira parte do “Domingão com Huck”, antes do futebol.

Este será o segundo programa fixo de Eliana aos finais de semana desde sua chegada à Globo, em junho de 2024. Até o momento, ela apresentou formatos e especiais como “The Masked Singer Brasil” (quinta temporada), “Aqui em Casa” no “Fantástico”, “Vem Que Tem” voltado para a Black Friday, o evento educacional “Movimento LED” e a série especial "Casa de Verão".

Além disso, Eliana também comanda o programa Saia Justa, no GNT, que registrou crescimento expressivo de audiência e faturamento desde sua chegada.

Rumores apontam que os nomes provisórios da nova atração são "É Show da Eliana” ou "Estação da Eliana". O pacote de novidades da TV Globo para 2026 será anunciado oficialmente no Upfront Globo, em outubro.

