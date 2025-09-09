Acesse sua conta
Influenciadora relata preconceito por ter bumbum grande: 'Julgada como burra'

Janaína Prazeres lamentou estereótipos relacionados ao corpo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 12:17

Janaína Prazeres
Janaína Prazeres Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Janaína Prazeres relatou já ter sofrido preconceito devido ao tamanho de seu bumbum. A modelo, que já foi reconhecida internacionalmente como a “mulher perfeita” em um estudo de inteligência artificial, afirmou que sua inteligência foi questionada por conta do corpo.

"Já fui julgada como burra pelo tamanho do meu bumbum. Existe a ideia de que mulher com curvas não pode ser inteligente, como se a aparência definisse tudo", disse, à revista Quem.

Janaína Prazeres

Janaína Prazeres por Reprodução/Instagram
Janaína Prazeres por Reprodução/Instagram
Janaína Prazeres por Reprodução/Instagram
Janaína Prazeres por Reprodução/Instagram
Janaína Prazeres por Reprodução/Instagram
Janaína Prazeres por Reprodução/Instagram
Janaína Prazeres por Reprodução/Instagram
Janaína Prazeres por Reprodução/Instagram
Janaína Prazeres por Reprodução/Instagram
Janaína Prazeres por Reprodução/Instagram
Janaína Prazeres por Reprodução/Instagram
Janaína Prazeres por Reprodução/Instagram
Janaína Prazeres por Reprodução/Instagram
Janaína Prazeres por Reprodução/Instagram
Janaína Prazeres por Reprodução/Instagram
Janaína Prazeres por Reprodução/Instagram
Janaína Prazeres por Reprodução/Instagram
Janaína Prazeres por Reprodução/Instagram
Janaína Prazeres por Reprodução/Instagram
Janaína Prazeres por Reprodução/Instagram
1 de 20
Janaína Prazeres por Reprodução/Instagram

Janaína falou que sentiu esse preconceito principalmente em outros países. "Quando morei fora do Brasil senti ainda mais isso, porque nem sempre as curvas da brasileira são vistas de forma respeitosa. Muitas vezes somos reduzidas a estereótipos", lamentou.

A influenciadora se prepara para ser a apresentadora oficial da final do Super Miss Bumbum Brasil 2025, marcada para a próxima quinta-feira (11) em São Paulo. O concurso contará com mais de 15 candidatas, representando estados e torcidas de futebol.

"Durante anos tentaram me reduzir a uma parte do meu corpo. Estar à frente do Miss Bumbum mostra que aquilo que antes era motivo de julgamento agora é também motivo de reconhecimento. Não sou só o corpo que comentam, sou também a mulher que conduz a final do concurso", concluiu.

