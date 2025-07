TV

Onde assistir às séries mais indicadas ao Emmy 2025

Os vencedores da 77ª edição do Emmy serão anunciados em cerimônia em Los Angeles no dia 14 de setembro

O maior recordista foi a HBO e a HBO Max, que baterem o próprio recorde chegando a 142 indicações para a edição de 2025. A série mais indicada deles foi Pinguim com 24 indicações, mas outras produções também aparecem bem para a cerimônia como The White Lotus (23 indicações) e The Last of Us (16).