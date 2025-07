TELEVISÃO

Fina Estampa vai ganhar reprise na TV no lugar de novela inédita

Trama de 2011 foi protagonizada por Lília Cabral

Fina Estampa ganhará mais uma reprise na televisão. A novela, que foi ao ar originalmente na Globo entre 2011 e 2012, fará seu retorno às telinhas no Globoplay Novelas a partir do dia 18 de agosto. >

A trama, criada e escrita por Aguinaldo Silva, foi um grande sucesso de audiência. Ela chegou a ser reapresentada no horário nobre da TV Globo em 2020, durante a pandemia da covid-19. Agora será a substituta de Guerreiros do Sol, obra inédita que tem término programado para o dia 15 de agosto, após 45 capítulos.>

Na história de Fina Estampa, Griselda (Lilia Cabral) é uma mulher que trabalha como faz-tudo para sustentar os três filhos, Quinzé (Malvino Salvador), Antenor (Caio Castro) e Amália (Sophie Charlotte), depois que o marido, o pescador Pereirinha (José Mayer), sumiu no mar. Ela bate de frente com a socialite Tereza Cristina (Christiane Torloni), uma perua que é casada com o chef de cozinha Renê (Dalton Vigh), com quem a heroína se envolve. Já a vilã tinha como fiel escudeiro o mordomo Crô (Marcelo Serrado).>