Filha de Arlindo Cruz desabafa sobre abandono e pede respeito: 'Meu pai está vivo!'

Flora Cruz criticou as distorções em biografia recém-lançada e expõe drama familiar sete anos após o AVC do sambista

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de julho de 2025 às 12:37

Flora Cruz e o pai Arlindo Cruz Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A influenciadora Flora Cruz (22), emocionou a web ao fazer um apelo por respeito ao comentar o lançamento da nova biografia de seu pai, Arlindo Cruz, de 66 anos, que vive com graves sequelas após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2017. O livro, intitulado “O Sambista Perfeito”, reacendeu debates sobre a saúde e os bastidores da vida do cantor, algo que, segundo Flora, tem sido tratado com superficialidade por parte da mídia e até de pessoas próximas. >

"Em nome de todos os familiares, amigos e principalmente como filha do Arlindo Cruz, gostaria de pedir respeito perante o momento que todos nós estamos vivendo. Meu pai segue internado, estável, bem assistido pela equipe médica. Arlindo segue VIVO!", escreveu ela nas redes sociais.>

No livro, a própria Flora e sua mãe, Babi Cruz, comentam episódios marcantes da luta diária que travam desde o AVC hemorrágico sofrido por Arlindo. Elas relatam momentos de abandono por parte de amigos e conhecidos, além das dificuldades emocionais, financeiras e logísticas enfrentadas ao longo dos últimos sete anos.>

“Fomos muito abandonados, muito! Amizade, para mim, é minha família. Estamos juntos para tudo. O resto é colega”, declarou Flora, reforçando o sentimento de solidão após o afastamento de pessoas que antes se diziam próximas.>

O sambista está internado desde 29 de abril em um hospital no Rio de Janeiro, após ser diagnosticado com pneumonia. Segundo Flora, ele convive com complicações graves: utiliza sonda para alimentação (gastrostomia), respira com auxílio de traqueostomia, e lida com uma doença autoimune. O custo mensal com o tratamento ultrapassa R$ 30 mil, valor que nem sempre é coberto pelo plano de saúde, exigindo da família constantes esforços para manter os cuidados adequados.>

"Foi uma lição, principalmente, de que temos que amar como se não houvesse amanhã, porque o amanhã é incerto… A gente não sabe o que vai acontecer com a gente daqui a pouco", desabafou Flora, ao relembrar o dia do AVC, que ocorreu enquanto o pai tomava banho.>

No texto publicado online, Flora ainda rebateu matérias recentes que distorceram trechos da biografia e reforçou que qualquer informação oficial será divulgada por ela ou pelos canais oficiais de Arlindo Cruz. “Apagar o tweet depois da repercussão não é arrependimento, é recibo de quem teme pela reputação. Mas agora todo mundo já sabe”, criticou.>