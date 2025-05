SAÚDE DOS FAMOSOS

'Arlindão quer viver!': Arlindo Cruz emociona fãs com nova melhora e pode voltar para casa

Sambista apresenta quadro estável e comove com força de vontade de viver, segundo filha Flora Cruz

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de maio de 2025 às 11:46

Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A esperança voltou a brilhar no coração dos admiradores de Arlindo Cruz. Internado desde o fim de abril após ser diagnosticado com pneumonia e derrame pleural, o mestre do samba tem apresentado sinais positivos de recuperação. A novidade foi compartilhada por sua filha, Flora Cruz, durante a 8ª edição do "Prêmio Sim à Igualdade Racial", na última quarta-feira (07). >

Visivelmente emocionada, Flora conversou com a revista Quem e fez um relato tocante sobre o atual estado do pai. "Meu pai está bem, estável. Ele tem muita vontade de viver. Arlindão tem muito tesão em viver", declarou, com os olhos marejados.>

Desde que sofreu um AVC em 2017, Arlindo vive em estado acamado, o que torna qualquer agravamento em sua saúde motivo de grande preocupação para a família e fãs. Mesmo assim, ele segue surpreendendo pela resistência. "Quando a gente começa a desacreditar, ele mostra que ainda está ali, que quer viver com a gente", disse Flora.>

A filha do cantor revelou que a família está esperançosa com a possibilidade de alta nos próximos dias. "Estamos nos preparando para recebê-lo em casa. Acreditamos que, no máximo em uma semana, ele estará de volta. Temos fé, temos amor, e isso tem nos sustentado", afirmou. >

Flora também fez questão de agradecer o apoio dos fãs, que têm se mobilizado nas redes com mensagens de carinho e orações. "Recebemos tanto amor de novo… Isso fortalece. Se ele está vivo e nós seguimos firmes, é graças a esse carinho", concluiu.>