CONCLAVE

Fumaça branca por engano confunde fiéis e até o Vaticano durante conclave

Erro na coloração da fumaça deu a falsa impressão de que o novo papa havia sido eleito

Um episódio inusitado marcou o segundo dia do conclave que escolherá o novo papa. Às 6h51 desta quinta-feira (08), no horário de Brasília, a tradicional fumaça que sai da chaminé da Capela Sistina inicialmente parecia branca, sinal que indicaria a escolha do novo pontífice mas rapidamente escureceu, revelando que os cardeais ainda não chegaram a um consenso. >