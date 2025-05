CELEBRIDADES

Zé Felipe se recusa a fazer vasectomia: 'E se eu quiser ter filho com outra depois?'

Virginia Fonseca expõe no programa detalhes da vida íntima com o cantor e surpreende público

Durante a edição do Sabadou com Virginia exibida no último sábado (03), Virginia Fonseca deu o que falar ao compartilhar situações inesperadas sobre sua relação com Zé Felipe. Entre revelações sobre um breve rompimento e desentendimentos públicos, um comentário do cantor chamou a atenção dos telespectadores: ele se recusa a fazer vasectomia pensando na possibilidade de ter filhos com outra mulher no futuro.>