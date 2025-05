VAI ACERTAR?

Vidente faz previsão sobre futuro de Virginia Fonseca: 'Nova Hebe Camargo'

Carlinhos Vidente também falou que influenciadora terá uma nova empresa e a marca será 'gigante'

Conhecido por suas previsões sobre o futuro dos famosos , Carlinhos Vidente fez uma previsão bem otimista para o futuro de Virginia Fonseca como apresentadora. Durante participação no Podshape, podcast apresentado por Juju Salimeni e Diogo Basaglia, o sensitivo comparou a influenciadora com uma histórica figura da televisão brasileira.>

O apresentador do podcast comentou Virginia está sempre em alta, mesmo que fique um dia sem postar nada no Instagram. "E ela aceita as perguntas que fazem para ela, independente de traição. E está ali. Ela responde. Ela tira sarro ainda", destacou o vidente. "O ponto forte dela, eu acho que é a cabeça dela", elogiou o fisiculturista. >