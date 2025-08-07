ENTENDA

Zoológico pede doação de pets vivos para alimentar predadores e causa polêmica

Lugar em que animais são expostos pede principalmente doação de coelhos

Felipe Sena

Publicado em 7 de agosto de 2025

Crédito: Reprodução | Facebook

Um zoológico no norte da Dinamarca gerou controvérsia nas redes sociais após um pedido, que para alguns gera tristeza ou estranhamento. O Aalborg Zoo está pedindo que donos de animais de estimação doem porquinhos-da-índia, coelhos e galinhas e até cavalos de pequeno porte indesejados, para alimentar predadores.

Através do Facebook, o zoológico informou que os animais doados serão usados para alimentar principalmente os lince-europeus, felinos de tamanho médio, nativos das florestas da Europa e da Sibéria, cujas principais caças variam entre lebres e veados adultos.

Apesar dos comentários contra as doações, como: “Solte os animais na selva e eles acharão o que comer”, como escreveu uma seguidora. Ou: “Acho bizarro. Parem para refletir”, um dos internautas diz que é “a natureza da alimentação”, o que, de fato, é correto, pois determinados animais consomem outros animais na cadeia de alimentação.

Além disso, alguns animais são considerados extintos, por isso, precisam causar uma rígida cadeia de alimentação. “Nos zoológicos, temos a responsabilidade de imitar a cadeia alimentar natural dos animais - tanto pelo bem-estar quanto pela integridade profissional”, diz o comunicado do zoológico.

No entanto, o que ainda causa repercussão é o fato do zoológico ainda ter informado no comunicado que os animais de estimação podem ser doados por “vários motivos”, supondo que os motivos podem ser considerados pessoais de cada dono.