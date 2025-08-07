Acesse sua conta
Zoológico pede doação de pets vivos para alimentar predadores e causa polêmica

Lugar em que animais são expostos pede principalmente doação de coelhos

  • Felipe Sena

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 19:32

Zoológico fez solicitação atra Crédito: Reprodução | Facebook

Um zoológico no norte da Dinamarca gerou controvérsia nas redes sociais após um pedido, que para alguns gera tristeza ou estranhamento. O Aalborg Zoo está pedindo que donos de animais de estimação doem porquinhos-da-índia, coelhos e galinhas e até cavalos de pequeno porte indesejados, para alimentar predadores.

Zoológico por Reprodução | Facebook

Através do Facebook, o zoológico informou que os animais doados serão usados para alimentar principalmente os lince-europeus, felinos de tamanho médio, nativos das florestas da Europa e da Sibéria, cujas principais caças variam entre lebres e veados adultos.

Apesar dos comentários contra as doações, como: “Solte os animais na selva e eles acharão o que comer”, como escreveu uma seguidora. Ou: “Acho bizarro. Parem para refletir”, um dos internautas diz que é “a natureza da alimentação”, o que, de fato, é correto, pois determinados animais consomem outros animais na cadeia de alimentação.

Além disso, alguns animais são considerados extintos, por isso, precisam causar uma rígida cadeia de alimentação. “Nos zoológicos, temos a responsabilidade de imitar a cadeia alimentar natural dos animais - tanto pelo bem-estar quanto pela integridade profissional”, diz o comunicado do zoológico.

No entanto, o que ainda causa repercussão é o fato do zoológico ainda ter informado no comunicado que os animais de estimação podem ser doados por “vários motivos”, supondo que os motivos podem ser considerados pessoais de cada dono.

De acordo com o Aalborg Zoo, os animais são sacrificados “delicadamente por uma equipe treinada e, em seguida, usados como alimento”. “Dessa forma, nada é desperdiçado - e garantimos o comportamento natural, a nutrição e o bem-estar de nossos predadores”, finaliza o comunicado.

