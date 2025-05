QUE FOFO!

Paolla Oliveira adota 18 animais e emociona fãs com gesto: 'Adotar é um ato de amor'

Atriz revela ter acolhido 11 gatos e 7 cachorros e compartilhou fotos dos novos companheiros nas redes sociais

Paolla Oliveira surpreendeu seus seguidores nesta segunda-feira (26) ao anunciar que sua família cresceu e muito! A atriz revelou, com orgulho, que adotou 11 gatos e 7 cachorros, e compartilhou momentos ao lado dos novos integrantes da casa em um carrossel de fotos e vídeos publicados no Instagram. >

A intérprete de Heleninha Roitman no remake da novela Vale Tudo, da TV Globo, contou que os bichinhos chegaram em diferentes momentos da vida, mas todos com uma história em comum: precisavam de atenção, carinho e acolhimento. "Eles foram chegando e ficaram. Precisavam de cuidado, abrigo e afeto, mas no fim quem mais ganhou fui eu", escreveu Paolla.>

Com fotos carinhosas e vídeos cheios de afeto, Paolla emocionou os fãs ao mostrar a convivência com os pets. E aproveitou para fazer um apelo: "Adotar é um ato de amor. Ver um bichinho que antes tinha medo ganhar confiança é algo muito gratificante. Se você pensa em ter um companheiro, adote! Vai ser bom para você e transformador para eles.">

O post rendeu milhares de curtidas e comentários, com fãs exaltando a atitude da atriz e compartilhando suas próprias experiências com adoção de animais. Paolla, que sempre se mostrou defensora da causa animal, reafirma com esse gesto seu compromisso com o bem-estar dos bichinhos.>