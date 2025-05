ORGULHO

Vídeo raro de Wagner Moura quando criança viraliza após prêmio em Cannes: 'Da Bahia para o mundo'

Ator baiano venceu como Melhor Ator no Festival de Cannes e emocionou a web com entrevista da infância resgatada por fãs

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de maio de 2025 às 12:59

Wagner Moura Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Wagner Moura (48), se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais neste final de semana após conquistar o prêmio de Melhor Ator no prestigiado Festival de Cannes, na França. A vitória do baiano gerou comoção online e levou internautas a resgatarem um vídeo raro do artista ainda criança, o que aumentou ainda mais a comoção. >

O registro, feito em 1987, mostra Wagner com apenas 11 anos de idade, durante uma entrevista concedida quando morava em Rodelas, cidade do interior da Bahia. Na ocasião, o menino comentava sobre a possível remoção da comunidade devido à construção de uma barragem. "Tenho vontade de mudar não. Aqui é o lugar que a gente brinca, sempre se diverte, tem as coisas tudo aqui. Lá é tudo estranho para a gente", disse, em tom sincero e emocionado.>

A gravação viralizou nas principais plataformas, como TikTok, X (antigo Twitter), Instagram e Facebook, recebendo elogios de fãs e admiradores do trabalho do ator. "O talento é nato. Já se expressava com clareza desde pequeno", comentou uma seguidora. "Ver de onde ele veio e onde chegou é inspirador", escreveu outro. "Da Bahia para o mundo!", celebrou um perfil.>

A aclamação recente de Wagner Moura veio com o filme "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho, que se tornou a grande obra vencedora do Festival de Cannes 2025. O longa-metragem levou quatro prêmios importantes: o Fipresci Prize, o Prix du Cinémas de Art et Essai, o título de Melhor Diretor para Kleber e a consagração de Moura como Melhor Ator.>