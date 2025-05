CINEMA

Wagner Moura comemora prêmio em Cannes à distância: 'Estou aqui tomando uma taça de vinho em Londres, sozinho'

Ator baiano participou de chamada de vídeo durante coletiva de imprensa com Kléber Mendonça Filho

O ator baiano Wagner Moura falou pela primeira vez depois de vencer o prêmio de Melhor Ator do Festival de Cannes, neste sábado (24), pela atuação no filme “O Agente Secreto”. A declaração foi feita durante uma coletiva com Kleber Mendonça Filho, diretor do filme, que ganhou o prêmio de Melhor Diretor. Kleber compareceu através de uma chamada de vídeo com Kleber. >