INÉDITO

Wagner Moura vence o prêmio de Melhor Ator por 'O Agente Secreto' no Festival de Cannes

Ator baiano é o primeiro brasileiro a conquistar esta categoria no festival

Wagner Moura ganhou o prêmio de melhor interpretação masculina no Festival de Cinema de Cannes, na França, neste sábado (24). O ator baiano concorreu pelo papel do protagonista de "O Agente Secreto", filme dirigido pelo cineasta pernambucano Kleber Mendoça Filho, que também concorre à Palma de Ouro. O diretor foi coroado com o prêmio de melhor diretor na premiação.>

Mais cedo, o longa foi eleito o melhor filme do Festival de Cannes pelo júri da crítica da Fipresci (Federação Internacional de Críticos de Cinema), uma das premiações mais respeitadas fora da seleção principal do evento.>

Além do reconhecimento da crítica internacional, o filme também foi laureado com o Prix des Cinémas Art et Essai, prêmio concedido por exibidores independentes franceses, que reforçaram o protagonismo da produção na edição deste ano do festival.>