Léo Santana revela que adiou compromisso para ir à festa de Dia dos Pais com Liz

Cantor participaria de campanha, mas optou por desmarcar agenda para comemorar com a filha

Elis Freire

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 23:04

Leo Santanna, Lore Improta e filha Liz Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Poder comemorar o Dia dos Pais ao lado do seu papai é um privilégio e com a data chegando Léo Santana resolveu garantir que proporcionará esse momento para a sua filha Liz. O colégio da pequena que completa 4 anos em setembro vai realizar um evento de Dia dos Pais neste domingo (10) e o GG contou que adiou um compromisso profissional para estar presente.

Através das redes sociais, Léo explicou que cancelou tudo para ir a festinha de Liz, fruto com casamento com Lore Improta. “Cancelei tudo o que eu tinha. Tinha uma campanha hoje e mandei adiar, me perdoem! Mas deu tudo certo, a equipe super entendeu. É filha, né, gente?! E aí eu vim arcar com esse compromisso”, disse através dos Stories nesta quarta-feira com a legenda "pai de menina"

Em seguida, o pagodeiro mostrou alguns desenhos feitos pela criança em homenagem a ele.

Veja:

