Léo Santana revela que adiou compromisso para ir à festa de Dia dos Pais com Liz

Cantor participaria de campanha, mas optou por desmarcar agenda para comemorar com a filha

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 23:04

Leo Santanna, Lore Improta e filha Liz
Leo Santanna, Lore Improta e filha Liz Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Poder comemorar o Dia dos Pais ao lado do seu papai é um privilégio e com a data chegando Léo Santana resolveu garantir que proporcionará esse momento para a sua filha Liz. O colégio da pequena que completa 4 anos em setembro vai realizar um evento de Dia dos Pais neste domingo (10) e o GG contou que adiou um compromisso profissional para estar presente. 

Através das redes sociais, Léo explicou que cancelou tudo para ir a festinha de Liz, fruto com casamento com Lore Improta. “Cancelei tudo o que eu tinha. Tinha uma campanha hoje e mandei adiar, me perdoem! Mas deu tudo certo, a equipe super entendeu. É filha, né, gente?! E aí eu vim arcar com esse compromisso”, disse através dos Stories nesta quarta-feira com a legenda "pai de menina"

Em seguida, o pagodeiro mostrou alguns desenhos feitos pela criança em homenagem a ele.

Veja:

Léo Santana, Lore Improta e Liz

Desenhos feitos por Liz para Léo Santana por Reprodução / Redes Sociais
Liz Improta por Reprodução/Instagram
Liz, filha de Lore Improta e Leo Santana encanta ao dançar Michael Jackson por Reprodução/Instagram
Leo Santana e Lore Improta brincam com Liz por Reprodução
Leo Santana, Lore Improta e Liz em resort de luxo em Pernambuco por Reprodução / Redes Sociais
Léo Santana, Lore Improta e Liz por Reprodução/Instagram
Liz Improta por Reprodução
Lore Improta e Liz por Reprodução
Lore Improta levou Liz para cortar cabelo por Reprodução
Liz, filha de Lore Improta e Leo Santana por Reprodução
Liz e Lore Improta por Divulgação
Lore Improta e Liz Improta por Redes sociais
Lore Improta, Liz, Léo Santana por Redes sociais
Liz Improta faz víeo para Lore por Reprodução / Redes sociais
Lore Improta, Leo Santana, Liz por Redes sociais
Lore Improta e Liz por Redes sociais
Patati Patatá, Liz e Lore Improta por Redes sociais
Lore Improta e Liz Santana por Reprodução/Redes sociais
Liz Improta por Redes sociais
Léo Santana, Lore Improta e LIz por Redes sociais
Lore Improta, Léo Santana, Liz Santana Improta por Yago Mesquita/Divulgação
Lore Improta e Liz por Redes sociais
Léo Santana, Lore Improta e Liz por Redes sociais
Lore Improta, Liz e Leo Santana por Redes sociais
Léo Santana, Lore Improta e Liz por Reprodução
Depois do nascimento da filha de Lore Improta e Léo Santana, o nome Liz apareceu na lista do mais registrados por Reprodução/Redes Sociais
Liz, Lore Improta e Leo Santana com o Mickey por Redes sociais
Lore Improta, Liz e Preta Gil por Reprodução
Lore Improta e a filha Liz fazem visita a Preta Gil após alta médica por Reprodução
Léo Santana e Liz por Reprodução
Depois do nascimento da filha de Lore Improta e Léo Santana, o nome Liz apareceu na lista do mais registrados por Reprodução/Redes Sociais
Leo SAntana e por Redes sociais
Leo Santana recebe presente de Liz por Redes sociais
Léo Santana e a filha Liz por reprodução Instagram
1 de 34
Desenhos feitos por Liz para Léo Santana por Reprodução / Redes Sociais

Recentemente, Liz viajou com a mãe Lore para os parques da Disney. As duas passaram uns dias em um cruzeiro temático em Nassau, nas Bahamas, e depois foram para Orlando, na Flórida, Estados Unidos. “Minha felicidade é a dela! Estar em um dos nossos lugares favoritos, dividindo momentos mágicos, me deixa sem palavras todos os dias”, destacou Lore, ao publicar um álbum de fotos ao lado da filha durante a viagem. 

