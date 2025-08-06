Léo Santana revela que adiou compromisso para ir à festa de Dia dos Pais com Liz

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 6 de agosto de 2025 às 23:04
Poder comemorar o Dia dos Pais ao lado do seu papai é um privilégio e com a data chegando Léo Santana resolveu garantir que proporcionará esse momento para a sua filha Liz. O colégio da pequena que completa 4 anos em setembro vai realizar um evento de Dia dos Pais neste domingo (10) e o GG contou que adiou um compromisso profissional para estar presente.
Através das redes sociais, Léo explicou que cancelou tudo para ir a festinha de Liz, fruto com casamento com Lore Improta. “Cancelei tudo o que eu tinha. Tinha uma campanha hoje e mandei adiar, me perdoem! Mas deu tudo certo, a equipe super entendeu. É filha, né, gente?! E aí eu vim arcar com esse compromisso”, disse através dos Stories nesta quarta-feira com a legenda "pai de menina"
Em seguida, o pagodeiro mostrou alguns desenhos feitos pela criança em homenagem a ele.
Veja:
Léo Santana, Lore Improta e Liz
Recentemente, Liz viajou com a mãe Lore para os parques da Disney. As duas passaram uns dias em um cruzeiro temático em Nassau, nas Bahamas, e depois foram para Orlando, na Flórida, Estados Unidos. “Minha felicidade é a dela! Estar em um dos nossos lugares favoritos, dividindo momentos mágicos, me deixa sem palavras todos os dias”, destacou Lore, ao publicar um álbum de fotos ao lado da filha durante a viagem.