Quem é Mayte Piragibe, atriz que expôs traição do ex-marido galã da Globo com babá

Durante participação em podcast, Mayte Piragibe expôs divórcio conturbado e traições do ator Marlos Cruz

  Publicado em 6 de agosto de 2025 às 22:18

  • MetrópoIes

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 22:18

Maytê Piragibe
Maytê Piragibe Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Mayte Piragibe fez um desabafo sincero no podcast Mil e Uma Tretas. Ela relembrou o fim turbulento do casamento com o ator Marlos Cruz, marcado por traições, e falou sobre os desafios da maternidade solo.

Com 41 anos, a carioca se divide entre os trabalhos como apresentadora e atriz, além de cuidar da filha, Violeta, de 15 anos, fruto da relação com Marlos, com quem foi casada entre 2010 e 2013. Depois de mais de uma década solteira, Mayte vive um relacionamento com o surfista Leonardo Balthazar.

Leia a reportagem completa no Metrópoles, parceiro do Correio24Horas.

