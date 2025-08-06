Quem é Mayte Piragibe, atriz que expôs traição do ex-marido galã da Globo com babá

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
MetrópoIes
Publicado em 6 de agosto de 2025 às 22:18
A atriz Mayte Piragibe fez um desabafo sincero no podcast Mil e Uma Tretas. Ela relembrou o fim turbulento do casamento com o ator Marlos Cruz, marcado por traições, e falou sobre os desafios da maternidade solo.
Maytê Piragibe
Com 41 anos, a carioca se divide entre os trabalhos como apresentadora e atriz, além de cuidar da filha, Violeta, de 15 anos, fruto da relação com Marlos, com quem foi casada entre 2010 e 2013. Depois de mais de uma década solteira, Mayte vive um relacionamento com o surfista Leonardo Balthazar.