Por quanto tempo pode guardar carnes na geladeira? Nutricionista explica

Prazos para manter carnes e peixes crus ou cozidos na geladeira variam

De acordo com Kassia, pescados crus podem permanecer na geladeira, com temperatura de até 4 °C, por no máximo 2 dias. Já as carnes bovinas, suínas e aves cruas têm um tempo um pouco maior, de até 3 dias nas mesmas condições de refrigeração.>